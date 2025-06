Jhon Durán 'rompió' el silencio sobre su desconvocatoria: "fue algo que llegó al límite"

Tras confirmarse este sábado su desconvocatoria de la Selección Colombia por temas físicos, fue el mismo Jhon Durán quien salió a dar la cara ante los medios de comunicación, explicando las razones por las cuales se perderá el duelo contra Argentina, además de desmentir todos los rumores que surgieron en las últimas horas.

Y es que, justamente empezando sobre sus dolencias, el atacante antioqueño reveló que ese problema lumbar ya era algo con lo que acarreaba días atrás, por lo que ya ha tomado la decisión de ponerle cuidado al tema y no exponer más su salud.

“Son cosas que se salen de las manos, es un problema lumbar que estoy cargando hace rato y creo que ya llegó al límite, ahora ya me duele un poco entonces se hablaron todos los temas entonces estoy saliendo porque me duele mucho la espalda; prefiero tomar el riesgo ahora antes de que sea un poco más tarde porque me duele mucho”, indicó de entrada Jhon Jáder Durán ante los medios presentes a las afueras del hotel de concentración en Barranquilla.

Sumado a eso, el paisa enfatizó en los rumores de redes sociales, donde se hablaba de una pelea interna entre Durán y Néstor Lorenzo en el camerino, durante el duelo frente a Perú. “Creo que se van a presentar muchos espacios de cosas, pero el tema de mi convocatoria es más que todo por la parte física, no es por nada más; gracias a Dios estoy contento y tranquilo con todos los compañeros, no tengo ningún inconveniente, como ya lo había dicho, ni con el profe, ni con el viejo como le digo a James y a Lerma de cariño”, agregó Jhon Jáder.

“Desde que llegué aquí más que todo han sido como mis padres, tengo mucha afinidad con Lerma entonces no tengo la necesidad de salir a decir ese tipo de cosas porque indispone un grupo, una familia y muchas cosas. Pero eso es aparte, se lo dejo a Dios y cada quien arregla su imaginación y sus pensamientos”, sentenció el delantero de Al Nassr.

Para finalizar, el atacante colombiano se mostró molesto por el que inventó esos rumores, pero, a su vez, pasó la página sobre el tema: “Saliendo del partido estaba eso que subió el periodista, no sé cómo se llama ni me interesa, porque son gente mala, personas malas que quieren arruinar una imagen o algo por el estilo, pero nos enteramos saliendo del juego. La verdad que no pasó a mayores porque no es verdad lo que dicen”.