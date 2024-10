Jhon Durán y el contundente mensaje, que ya hace 'eco' en Inglaterra: ¿Qué dijo?

El delanteroJohn Jáder Durán afirmó este martes que está “listo para ser titular" de la selección de Colombia, pero matizó que "todo tiene su momento”.

El jugador del Aston Villa inglés entró en el segundo tiempo y aportó uno a la goleada por 4-0 sobre Chile.

“Estoy listo para ser titular donde sea, pero todo tiene su momento, y creo que vamos bien”, dijo el ariete de 20 años.

El creativo Juan Fernando Quintero también se declaró satisfecho con la exhibición de la selección cafetera que dirige el argentino Néstor Lorenzo.

El jugador de Racing Club restó importancia a su condición de suplente.

“Somos una familia, respetamos las decisiones del entrenador. En este caso me tocó a mí, después será otro jugador. Creo que así es la competencia y lo más importante es que Colombia esté bien y es la que nos va a unir”, expresó.

En su opinión, en la selección Colombia hay 30 jugadores de mucho nivel por lo que se debe entender cuando algunos jugadores no son titulares porque hay que pensar, "no en lo individual, sino en el grupo, en el colectivo. Y el día que me toque entrar, entraré a ayudar”.