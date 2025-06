Jugador de América ‘coquetea’ con equipo internacional y no lo ocultó: “¿Quién no quisiera?”

En América de Cali por estos días muchas miradas se centran en lo que será el futuro de Juan Fernando Quintero, quien ha dejado de seguir al equipo en sus redes sociales, hay muchos rumores de falta de pagos de su contratación y salario, lo que tiene el ambiente de los 'escarlatas' bastante caldeado.

Y en medio de ese tema que envuelve a 'Juanfer' se dio una nueva noticia que puso en alerta no solo a los hinchas del cuadro vallecaucano, sino también a los directivos, con un futbolista que no le cerró la puerta a un club internacional, que ya estaría en conversaciones con él.

En América de Cali ya se confirmó la salida del habilidoso Duván Vergara, quien se fue a Racing de Avellaneda, podrían perder a Juan Fernando Quintero y de paso al peruano Luis Ramos, quien le 'coqueteó' a un equipo de su país natal.

El atacante de los 'escarlatas' se encuentra de vacaciones en territorio 'inca' y pasó a ver el partido de Universitario frente a Atlético Grau, en la noche de miércoles, donde atendió a la prensa presente y dejó en suspenso su futuro en Colombia.

"Desearles lo mejor (a Universitario) para que puedan seguir ganando. Sí, obviamente no es novedad (conversaciones con la U), se comunicaron conmigo, con mi empresario, con Rodrigo, esperemos que sea una buena posibilidad. Feliz, porque quién no quisiera jugar en uno de los equipos más grandes de Perú, Muy contento por eso", declaró Luis Ramos en 'L1 Max'.

Luis Ramos, delantero del América de Cali. AFP

Ante la insistencia del periodista sobre si había chance de que fichara por el club 'crema', el actual jugador del América de Cali aseguró que sí le gustaría militar en un grande de su país, ya que solamente ha estado en Carlos Mannucci, Deportivo Llacuabamba, Deportivo Municipal, Los Chankas y Cusco FC.

"Mi representante solo me dice que me dedique a jugar que todo llegará y yo solo me encargo de hacer bien mi trabajo, ser un profesional, y esperemos en cualquier momento pueda jugar en uno de los equipos grandes de Perú", finalizó Luis Ramos, algo que tuvo repercusión en el fútbol colombiano y sobre todo en las huestes 'escarlatas'.

De hecho, Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario, ya lo conoce porque lo convocó a la selección peruana cuando fue el entrenador del combinado 'inca', en Eliminatorias Sudamericanas.

Acá las declaraciones de Luis Ramos sobre la posibilidad de fichar por Universitario de Perú: