Jugadores de Selección Colombia: día, hora y dónde ver EN VIVO sus partidos este fin de semana

Las emociones de lo mejor del fútbol mundial continúan en las mejores ligas y por eso le ponemos la lupa a los futbolistas que fueron llamados hace poco al combinado nacional.

En Gol Caracol le damos una repasada a cada uno de los futbolistas de Selección Colombia, que tendrán acción de este viernes 25 al martes 29 de octubre.

Arqueros

Camilo Vargas

Partido: Atlas vs. Tjiuana

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 10:05 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Camilo Vargas, arquero del Atlas FC. ORLANDO RAMIREZ/Getty Images via AFP.

Álvaro Montero

Partido: Santa Fe vs. Millonarios

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 8:30 p.m.

Transmisión: televisión cerrada.

Kevin Mier

Partido: Pumas vs. Cruz Azul.

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Defensas

Andrés Román

Partido: Fortaleza vs. Atlético Nacional

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: televisión cerrada.

Juan David Cabal

Partido: Inter vs. Juventus

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Lucumí

Partido: Bologna vs. Milán.

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Johan Mojica

Partido: Mallorca vs. Athletic Club

Día: lunes 28 de octubre.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: DSports (610-619), DGO.

Johan Mojica, lateral colombiano que milita en el Mallorca. Florencia Tan Jun/Getty Images

Santiago Arias

Partido: Vasco da Gama vs. Bahía

Día: lunes 28 de octubre.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Cristian Borja

Partido: América vs. Monterrey

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 9:05 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Willer Ditta

Partido: Pumas vs. Cruz Azul.

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Yerry Mina

Partido: Udinese vs. Cagliar

Día: viernes 25 de octubre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez

Partido: Galatasaray vs. Besiktas

Día: lunes 28 de octubre.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Mediocampistas

Kevin Castaño

Partido: Krylia Sovétov vs. Krasnodar

Día: lunes 28 de octubre.

Hora: 10:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jefferson Lerma

Partido: Crystal Palace vs. Tottenham

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Arias

Partido: Vitoria vs. Fluminense

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 2:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Juan Fernando Quintero

Partido: Banfield vs. Racing

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 3:15 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play.

James Rodríguez

Partido: Rayo Vallecano vs. Alavés

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 9:15 a.m. (Colombia).

Transmisión: DSports (610-619), DGO.

James Rodríguez con el Rayo Vallecano en acción de juego en la Liga de España. Gonzalo Arroyo Moreno/Gonzalo Arroyo Moreno

Richard Ríos

Partido: Palmeiras vs Fortaleza

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 2:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Yaser Asprilla (lesionado)

Partido: UD Las Palmas vs. Giron

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan Camilo Portilla

Partido: Talleres de Córdoba vs. Tigre

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 7:15 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional.

Matheus Uribe

Partido: Al Wakrah vs. Al-Sadd

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 9:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión para Colombia

Jorge Carrascal

Partido: FK Jimki vs. Dinamo Moscú

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 8:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión para Colombia

Delanteros

Jhon Córdoba

Partido: Krylia Sovétov vs. Krasnodar

Día: lunes 28 de octubre.

Hora: 10:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Jader Durán

Partido: Aston Villa vs. Bournemouth

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Durán con el Aston Villa - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Luis Díaz

Partido: Arsenal vs. Liverpool

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Sinisterra

Partido: Aston Villa vs. Bournemouth

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan Camilo Hernández

Partido: Columbus Crew vs. New York RB

Día: martes 29 de octubre.

Hora: 5:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV).

Nelson Deossa

Partido: Tigres vs. Pachuca

Día: sábado 26 de octubre.

Hora: 10:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Roger Martínez

Partido: Banfield vs. Racing

Día: domingo 27 de octubre.

Hora: 3:15 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play.