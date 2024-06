"La Selección Colombia es de mucho respeto y será semifinalista de la Copa América"

Este lunes 24 de junio, la Selección Colombia debutará en la Copa América 2024 frente a Paraguay, en el estadio NRG, en Houston, Estados Unidos. La 'tricolor' tiene en mente en ser protagonista y empezar con el pie derecho su participación en el torneo continental.

En Gol Caracol hablamos con Pablo Daniel Zeballos, exdelantero que fue subcampeón de la Copa América del 2011 con Paraguay y que además tuvo un corto paso por Atlético Nacional, en el fútbol colombiano.

Zeballos analizó a Paraguay y a Colombia, destacó los jugadores más importantes de la 'tricolor' y dio su pronóstico de ambas selecciones para esta Copa América.

Pablo Zeballos, subcampeón de la Copa América 2011 con Paraguay. NORBERTO DUARTE/AFP

¿Cómo ve a Colombia para este juego contra Paraguay por Copa América?

"De todo lo que se vio primeramente en el partido por eliminatorias, donde Colombia vino a jugar a Paraguay, donde fue claramente muy superior técnicamente en cuanto a dinámica, a fútbol, al ritmo de lo que venía haciendo. Tienen a James, que es un jugador de mucha calidad, por las características de Luis Díaz también, por cómo vienen los otros jugadores, Colombia mejoró muchísimo y es una selección de mucho respeto".

La importancia de tener jugadores como Luis Díaz

"Es un jugador que no está apareciendo en todo el partido, pero en una jugada te desequilibra, te puede dar una asistencia o marcar un gol. Entonces esa jerarquía que tiene Colombia en sus jugadores es lo que puede marcar la diferencia".

¿A quiénes ve como favoritos en el grupo D de la Copa América?

"Por nombre, Brasil es el que está en primer lugar. Aunque no es lo mismo sin Neymar, que puede marcar diferencia. Paraguay entró en una etapa donde se acostumbró a no ganar, no tiene un buen estilo de juego y hay esa sensación de que todo el mundo quiere jugar contra Paraguay. Y Colombia viene muy bien, tiene jerarquía y será un partido muy difícil contra ellos".

Pablo Zeballos en la Copa América del 2011 con Paraguay. NORBERTO DUARTE/AFP

Análisis sobre Paraguay

"Nosotros nos caracterizamos por el famoso 'centro, cabeza y gol', que era tener un juego más directo, tener a muy buenos laterales que sepan tirar centros y donde los delanteros obviamente tenían la virtud de ir bien por arriba y sacar muchos goles de cabeza. O los defensores cuando había una pelota parada porque teníamos a jugadores de muy buen pie. Hoy tenemos pocos, no veo jugadores con carácter, ese estilo cambió mucho por tener mucha posesión de pelotas, pero no es nuestra esencia. Veo un grupo muy tímido, muy tranquilo, donde antes a un jugador de Paraguay le daban una patada y se iban a reclamar cinco

y atropellaban al árbitro. Hoy a nuestros jugadores los patean y nadie va a reclamar".

¿Hasta dónde pueden llegar Colombia y Paraguay en esta Copa América?

"Con dolor en el alma, a Paraguay no le veo pasar de primera ronda. Ojalá llegue a la final y salga campeón, me encantaría, pero hay una realidad que uno cambia de la noche a la mañana. Colombia viene de un invicto de 22 partidos, 19 de ellos en la era de Néstor Lorenzo. Por eso es uno de los candidatos a ser al menos semifinalista de la Copa América".