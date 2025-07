Copa América Femenina 2025: estos son los partidos por TV para Colombia en vivo y gratis

La Copa América Femenina 2025 estará disponible para Colombia mediante señal abierta de televisión teniendo como eje los encuentros del combinado ‘cafetero’, que hará parte del grupo B, considerado como el de la ‘muerte’ por la dificultad de sus rivales.

Es así como todas las presentaciones de la Selección Colombia se podrán seguir en directo por diferentes señales sin cobro a lo largo y ancho del territorio nacional.

Además, estarán disponibles para los fanáticos una semifinal y la final, instancias en las que se repartirán 2 cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos, 2026 (correspondientes a los 2 finalistas) y 3 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2027 (para el tercero, cuarto y al ganador del partido por el quinto lugar).

Entre tanto, los 2 cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y los 2 al repechaje se repartirán mediante la primera versión de la Eliminatorias Sudamericanas Femeninas, que comenzarán en octubre de 2025.

Colombia, descansará en la primera fecha de la Copa América y luego se medirá en su orden con Venezuela, Paraguay, Bolivia y Brasil, siendo el cotejo contra el elenco boliviano el único que será a las 4:00 de la tarde, mientras que los demás serán a las 7:00 de la noche.



Copa América Femenina 2025: partidos gratis por TV para Colombia

Acá, la programación de encuentros que se podrán observar en directo por las señales abiertas de Golcaracol.com, Canal Caracol HD2 y la aplicación Ditu:

⦁ Fase de grupos

Viernes 11 de julio

7:00 p. m. - Ecuador vs. Uruguay (grupo A)

Miércoles 16 de julio

7:00 p. m. - Venezuela vs. Colombia (grupo B)

Sábado 19 de julio

7:00 p. m. - Colombia vs. Paraguay (grupo B)

Martes 22 de julio

4:00 p. m. - Colombia vs. Bolivia (grupo B)

Viernes 25 de julio

7:00 p. m. - Brasil vs. Colombia (grupo B)

⦁ Semifinales (en la que esté Colombia)

Lunes 28 de julio

7:00 p. m. - 1A vs. 2B

Martes 29 de julio

7:00 p. m. – 1B vs. 2A

⦁ Tercer puesto

Viernes 1 de agosto

7:00 p. m. - perdedor (1A-2B) vs. perdedor (1B-2A)

⦁ Final

Sábado 2 de agosto

4:00 p. m. - ganador (1A-2B) vs. ganador (1B-2A)