"La Selección Colombia está por encima de Perú; tienen futbolistas de jerarquía"

Regresan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, en 2026. Atrás quedó la Copa América, donde la Selección Colombia fue protagonista, llegando a la final, y es hora de lo realmente importante, tal y como el propio Néstor Lorenzo lo ha afirmado. Y es que el principal objetivo es clasificar a la cita orbital y así regresar.

Recordemos que la 'tricolor' se quedó con las ganas de participar en Qatar 2022. Pero, en esta ocasión, todo es diferente. El presente ilusiona de la mano de un cuerpo técnico que parece haber encontrado la fórmula, con jugadores en alto nivel y hambre de gloria y, por supuesto, el toque de experiencia y jerarquía que le imprimen algunos futbolistas con historia.

Pero no es una simple percepción. Perú es el rival en la fecha siete, a disputarse el viernes 6 de septiembre, a las 8:30 de la noche (Hora de Colombia), y desde territorio 'inca' llegaron elogios. Eusebio Acasuzo, guardameta del conjunto 'rojiblanco', entre 1975 y 1983, siendo mundialista y campeón de Copa América, tuvo una corta charla con Gol Caracol.

En esta entrevista exclusiva, 'bañó' en elogios a la Selección Colombia, viajó en el tiempo y contó sus recuerdos de dichos enfrentamientos, eligió a quienes considera son los mejores futbolistas del combinado 'cafetero' y más. De hecho, analizó el presente de los 'incas', que no la pasan nada bien, siendo últimos en las Eliminatorias Sudamericanas, sin ganar aún.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia Foto: AFP

Publicidad

¿Qué tienen estos partidos de especial?

"Siempre son únicos. Contra Colombia, jugué en las Eliminatorias Sudamericanas y también en la Copa América; además, enfrenté a clubes colombianos en Copa Libertadores y eso fue generando una rivalidad cercana. Recuerdo que los duelos eran difíciles, cerrados, duros y muy disputados. A lo largo de la historia ha sido así y se mantiene hasta la actualidad".

¿Cuál es el mayor recuerdo que tiene?

"Mi debut con Perú fue, justamente, frente a Colombia. Por eso, es algo emotivo. La 'tricolor' siempre ha tenido jugadores importantes y de buen pie. Me acuerdo de que en las Eliminatorias para el Mundial de 1986, Colombia nos sacó de la cita orbital. Perdimos en Bogotá y empatamos en Lima, lo que no nos sirvió. Por fortuna, fuimos al repechaje y se luchó".

Publicidad

¿Cómo analiza a la Selección Colombia?

"En la actualidad, Colombia está por encima de Perú. Tiene jugadores importantes, en Ligas de un alto nivel. Por nombrar algunos: Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Luis Díaz, que es un gran jugador y lo demuestra en Liverpool. Sin duda son futbolistas de jerarquía. Además, está James Rodríguez, que sigue jugando bien y mostrando por qué es referente".

Richard Ríos y Daniel Muñoz festejan una anotación de la Selección Colombia AFP

¿Y qué decir de Perú?

"El juego contra Colombia es difícil. No quiero ser pesimista, pero la 'tricolor' está por encima. Por supuesto que el fútbol hay que jugarlo, pero siendo realistas, el presente muestra que Perú no tiene un '9'. Paolo Guerrero no juega hace tiempo y Gianluca Lapadula juega cada vez que puede. Además, no hay pistas de que salga quién resuelva en esa posición clave".

¿Quién es el jugador que más le gusta de Colombia?

"No me cabe duda de que James Rodríguez porque es quien lleva el equipo al hombro. Ahora, otro hombre importante y que me gusta es Yerry Mina. Por último, hay un muchacho que ha venido haciendo las cosas bien en los clubes y también en la Selección que es Rafael Santos Borré, quien me parece interesante y se le debe hacer un seguimiento especial".

¿Qué se puede esperar de Perú?

"Nosotros estamos esperando tener una actuación que nos permita sacar el resultado contra Colombia, es lo único, para así seguir en disputa por un puesto y escalar posiciones en esta difícil situación en la que estamos, siendo últimos, incluso debajo de Bolivia, con todo el respeto, y eso inquieta. Ojalá que Perú pueda hacer algo y ya Colombia irá con lo suyo".