La Selección Colombia femenina Sub-17 ya tiene rivales: así quedó su grupo en el Mundial

A mejorar lo hecho en 2022; bajo esa premisa, la Selección Colombia femenina Sub-17 viaja a República Dominicana, sede del Mundial de la categoría que se disputa en el 2024. Desde el miércoles 16 de octubre hasta el domingo 3 de noviembre, los 16 mejores equipos del mundo se dan cita, en busca del tan anhelado título, que está en manos del equipo español.

La 'Roja' se impuso sobre la 'tricolor', en la final disputada en la India. En aquel entonces, un solitario gol en propia puerta de Ana María Guzmán, al minuto 82, bastó para que el equipo europeo se llevara el título. Sin embargo, eso no fue motivo para que se opacara la presentación de las dirigidas por Carlos Paniagua, subcampeonas por primera vez en la historia.

De esa manera y con la misma ilusión de hace dos años, la Selección Colombia femenina Sub-17 sueña con escribir otra página dorada y ya conoce su camino. Este sábado 22 de junio, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial de la categoría, donde el combinado 'cafetero' quedó en el Grupo B, junto a España, Estados Unidos y Corea del Sur.

Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2024 - Foto: Conmebol

Grupos del Mundial femenino Sub-17 2024

GRUPO A

1. República Dominicana

2. Ecuador

3. Nueva Zelanda

4. Nigeria

GRUPO B

1. España

2. Estados Unidos

3. Corea del Sur

4. Colombia

Luisa Agudelo con Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: Conmebol

GRUPO C

1. Corea del Norte

2. México

3. Kenia

4. Inglaterra

GRUPO D

1. Japón

2. Polonia

3. Brasil

4. Zambia

Acción de juego del partido de la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. México Federación Colombiana de Fútbol

Formato del Mundial femenino Sub-17, en República Dominicana

La edición de esta cita orbital, que se disputa del 16 de octubre al 3 de noviembre, cuenta con cuatro grupos (A, B, C y D), cada uno conformado por cuatro selecciones, que se ganaron el derecho a participar por brillar en sus confederaciones.

Solo clasifican los dos primeros equipos de cada zona a la instancia de cuartos de final, jugando 1A vs. 2B; 1C vs. 2D; 1B vs. 2A; y 1D vs. 2C. En ese momento, hay eliminación directa, hasta conocer los finalistas y quienes van por el tercer puesto.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-17 convocadas para partidos preparatorios Federación Colombiana de Fútbol

¿Cómo la Selección Colombia femenina Sub-17 clasificó al Mundial?

Las dirigidas por Carlos Paniagua disputaron el Sudamericano femenino Sub-17, entre el 13 y 31 de marzo, en Paraguay. Allí, fueron segundas en el grupo B, lo que les permitió avanzar al cuadrangular final, donde clasificarían tres de cuatro.

Finalmente, la 'tricolor' se adjudicó el segundo puesto, detrás de Brasil y superando a Ecuador. Estos equipos fueron los que lograron un cupo a la cita orbital. Paraguay, país anfitrión, dijo 'adiós' al sumar solo un punto en el remate del torneo.