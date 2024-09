La Selección Colombia lo que tiene es arqueros: debate por Camilo Vargas y Kevin Mier

La Selección Colombia viene teniendo un muy buen presente. De hecho, en el más reciente Ranking FIFA, se posicionó como novena, estando entre las mejores selecciones a nivel mundial , codeándose con fuertes equipos como Argentina o Inglaterra.

Incluso, la 'Tricolor' ya es tema internacional y en el programa 'Punto Final', de la televisión mexicana, ya debaten sobre quién debería ser el arquero titular de los nuestros, pues ambos candidatos brillan en la liga de su país: Camilo Vargas, en Atlas, y Kevin Mier, en el Cruz Azul.

Todo comenzó cuando el director Jorge Murrieta le preguntó al periodista Humberto Valdés sobre quién es el jugador más influyente de Cruz Azul, a lo que 'Beto' respondió: "Para mí, hay un jugador que marca la diferencia, y aunque entiendo que es un equipo, creo que si Cruz Azul no tuviera a Kevin Mier, sería un equipo muy distinto", explicó en primera instancia.

Kevin Mier y una gran atajada en la serie de cuartos de final contra Pumas. Jam Media/Getty Images

"Para ellos, es fundamental la elaboración desde el primer tercio, y contar con un hombre como Kevin Mier lo facilita mucho, ya que es prácticamente un jugador más en el terreno de juego. Si no lo tuvieran, tendrían que cambiar su forma de jugar o, al menos, su estilo no sería tan efectivo", agregó a su respuesta.

Publicidad

Tras ello, Murrieta quiso ir más allá, por lo que, haciendo una comparación entre arqueros de la Liga MX que juegan para la Selección Colombia , inició un álgido debate entre quién debería ser el titular: Mier o Vargas.

"Creo que hoy Mier atraviesa un mejor momento que Camilo Vargas, el actual titular de la Selección Colombia. Lo que hemos visto en estos primeros partidos y en la temporada anterior demuestra que Kevin Mier está en mejor forma que Vargas en este momento", con contundencia, aseguró el director de 'Punto Final'.

Dávinson Sánchez, Camilo Vargas y James Rodríguez en medio de los actos protocolarios. MADDIE MEYER/Getty Images via AFP

Publicidad

Tras ello, se sumó a la conversación Daniel Brailovsky, panelista y exdirector técnico, quien aseguró que: "Vargas ha tenido un rendimiento bárbaro en la Selección, y es muy difícil sacarlo de ese puesto, porque se ha ganado su lugar a pulso", defendiendo al arquero del Atlas.

A renglón seguido, puso un ejemplo contextualizado con la Selección de México. "Es similar al caso de (Guillermo 'Memo') Ochoa cuando llegaba a la selección. Era el mejor arquero que tenían, y no podías dejarlo fuera. Lo mismo pasa con Vargas, llega a la Selección y rinde al máximo. Por eso es tan difícil desplazarlo", aseguró el 'Ruso'.

Tras ello, Jorge Murrieta incluso desafió a Néstor Lorenzo. "Si el técnico de la Selección Colombia sigue la liga mexicana, ¿por qué no presta más atención a Kevin Mier? Camilo Vargas se ha equivocado en varias ocasiones, y Mier podría ser una alternativa interesante", sostuvo.

Pero Brailovsky volvió a la carga, esta vez, con James Rodríguez como ejemplo. "Es lo mismo que pasó con James. No estaba jugando a su 100%, y aun así, en el segundo partido de la eliminatoria, fue titular. No puedes dejarlo fuera solo porque no venía jugando en su equipo", argumentó.

Publicidad

Seguido a ello, continuó. "Lo mismo ocurre con Camilo. Si un jugador rinde en la Selección, no lo vas a dejar fuera solo porque otro está en mejor nivel en su club, especialmente cuando Vargas ya ha demostrado ser un arquerazo y es el titular indiscutido de Colombia".