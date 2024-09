Jhon Jader Durán y el caché que se da en un top-10 armado en Champions League

No hay duda alguna que uno de los futbolistas revelación de lo que está siendo este inicio de temporada tanto en las ligas europeas, como en las competiciones internacionales está siendo Jhon Jader Durán .

El colombiano que viene recibiendo la confianza de Unai Emery en el Aston Villa no ha defraudado cada vez que ha entrado en cancha, ha dejado golazos que valen oro, jugadas destacadas y, al parecer, ya se hace un nombre a nivel global.

De hecho, uno de los medios más reconocidos mundialmente encargado del deporte, 'Mundo Deportivo', decidió incluirlo en una selecta lista de jóvenes jugadores, menores a los 21 años, que " prometen destaparse en esta Champions League".

Durán aparece en la séptima posición, destacando que, aunque no tiene fácil el hecho de estar en la alineación inicial de Emery para los partidos de Champions, esto parece no importarle al colombiano,

pues ha demostrado que con pocos minutos es suficiente para demostrar su gran olfato goleador.

Publicidad

"No lo tiene fácil para hacerse un hueco en el once titular del Aston Villa de Unai Emery, pero sin duda que tendrá oportunidades a lo largo de las 8 jornadas de la liguilla de esta Champions League y promete aprovecharlas. Delantero con mucho olfato de gol, de los que saca petróleo de donde no parece haber nada", fue lo que destacaron en 'Mundo Deportivo'.

El antioqueño está acompañado de prometedores jugadores también pertenecientes a grandes clubes como Kenan Yildiz, de la Juventus, Jamie Bynoe-Gittens, del Borussia Dortmund o Antonio Nusa, el futbolista más joven de la lista, el cual juega para el Leipzig.

Publicidad

¿Cómo le fue a Jhon Jáder Durán en su debut por Champions League?

Jhon Durán lamenta con el Aston Villa - Foto: DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

En juego por la primera fecha de la fase inicial de la Champions League , la cual está estrenando nuevo formato para la actual edición 2024-25, Jhon Jáder Durán fue suplente, entrando al minuto 60 de partido.

Tal como viene mostrando en este inicio de campaña, el colombiano tuvo buenos movimientos, se acopló muy bien a la idea de juego y mostró condiciones a la hora de jugar contra el Young Boys de Suiza.

De hecho, marcó un gran gol, cantado por varios, sin embargo, una mano previa de uno de sus compañeros evitó que este tanto subiera al marcador, pues el VAR alertó de manera casi que inmediata de esta acción al juez central.

Publicidad

Lo hecho por el antioqueño en el Stade de Suisse le permitieron llevarse una calificación de 6.7, según 'Sofascore'.