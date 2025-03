"La Selección Colombia tiene a Luis Díaz, que no es Vinícius; pero que tiene cosas de Vinícius"

La Selección Colombia cayó 2-1 frente a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas el pasado jueves, completando así su tercera derrota consecutiva, y aplazando su clasificación a la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron estadísticas preocupantes, a pesar de tener un esfuerzo mayor por ganar el partido, ante una selección 'canarinha' que encontró el gol de la victoria tras un error en marca, del combinado 'tricolor'. Los goles de los de Dorival fueron obra de Rapinha y de Vinícius; mientras que el descuento de los nuestros lo anotó Luis Díaz.

En el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu', quien habló fue el profesor Nelson Gallego, y se refirió con respecto a un manejo diferente que debe hacer el estratega argentino, si se quiere ganar los siguientes compromisos: "Nosotros tenemos un jugador que yo no digo que es Vinícius, pero tiene cosas de Vinícius y es Luis Díaz. Si nosotros sabemos cuando Colombia juega, que Luis Díaz va a coger la pelota por el lado izquierdo y que lo va a marcar el lateral y le van hacer doblaje; tiene que solucionar, buscar alternativas. Eso es lo que hay que poner en marcha".

El entrenador y fundamentador prosiguió y dijo que "sabemos que Luis Díaz va a coger hacia atrás, porque si coge hacia adelante, sabemos que la va a perder, nadie se rebela, tenemos que rebelarnos, hacer varias cosas para que ganemos partidos".

Publicidad

Además, con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, revelaron algunas estadísticas preocupantes que dejó la Selección Colombia en territorio brasileño "no se terminaron las jugadas, solo se tiró tres ocasiones al arco, cómo se van a ganar partidos si no se patea, Jhon Arias jugó muy bien, pero no tuvo ningún desborde, ni tiro al arco. El fútbol moderno no es solo competir, es demostrar. Daniel Muñoz solo salió tres veces a atacar, Mojica ninguna. Colombia no genera, ni contragolpea, eso deja mucho que decir, y por eso, ahí están los resultados", dijo Nelson Gallego.

Brasil vs. Colombia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas FCF

Publicidad

Por último, se refirió al atacante del Real Madrid que fue el encargado de marcar el agónico gol de la victoria de Brasil "hay que meterle duro para poderlo tirar, cualquier metro que se le de, ya te saca en dos segundos de ventaja, no estuvimos bien, demostramos un pésimo juego en cuanto a recuperación de balón y ahí nos cobró Vinícius", concluyó.

¿Cómo va Colombia en la tabla de posiciones?

Antes las derrotas contra Uruguay, Ecuador y Brasil; ahora la Selección Colombia ocupa la sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, con 19 puntos. Así las cosas empieza a urgir de triunfos; esa es la misión el martes 25 de marzo frente a Paraguay, en el Metropolitano.