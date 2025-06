"La Selección Colombia tiene todas las cualidades para ir al Mundial y hacer un buen papel"

A pesar del mal presente en materia de resultados, durante los últimos juegos, a laSelección Colombia todavía la siguen viendo con respeto y mucha admiración en el ámbito internacional.

Reflejo de esto es Santiago Mele, actual arquero del equipo mayor de Uruguay, quien ha tenido importante participación varios minutos en cancha durante estas Eliminatorias Sudamericanas. Y justamente, como una voz autorizada, en Gol Caracol buscamos la opinión del golero ‘charrúa’ sobre el presente de la ‘tricolor’.

Y claro, es evidente que los resultados no dejan bien ‘parado’ últimamente el proceso de Néstor Lorenzo al mando de nuestro país; no obstante, a ojos del guardameta uruguayo, esto es normal en el fútbol de alto nivel y no implica una situación para alarmarse por completo. ¡No siempre se puede ganar!

“La Selección Colombia es muy respetada en todo el continente y en el mundo. Tiene una camada de jugadores espectacular, hizo un gran papel en la Copa América y creo que está haciendo un buen papel en Eliminatorias”, indicó de entradaSantiago Mele, quien ve en el combinado ‘cafetero’ un equipo sólido y fuerte, no solo para clasificar a la Copa del Mundo, sino que también para realizar un papel destacado en el certamen del próximo año.

Sumado a eso, el actual arquero de Junior de Barranquilla también hizo una comparación de la ‘tricolor’ con su equipo, dejando claro que no siempre se puede ganar y es normal que hayan ‘bajonazos’ futbolísticos a lo largo de la competencia.

“Así como nos pasó a nosotros también en Uruguay, es imposible siempre estar en un pico de rendimiento”, dijo Mele, quien también afirmó que a pesar de los recientes malos resultados, la Selección Colombia hará presencia en la Copa del Mundo.

“Sin duda que la 'tricolor' tiene todas las cualidades tanto individuales como de equipo para jugar el próximo Mundial y hacer un buen papel”, concluyó el ‘charrúa’.

¿Cómo va la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas?

Actualmente sextos con 21 unidades, el combinado ‘tricolor’ está a tres unidades de caer a la séptima casilla, que no da cupo directo a la Copa del Mundo, pero sí al repechaje para clasificar a esta.

Y es que, luego de perder cuatro encuentros e igualar uno en los últimos cinco partidos, ahora Néstor Lorenzo deberá viajar a territorio argentino para sacar un resultado importante, que lo acerque al Mundial del próximo año.

Justo por eso será importante ganar o, en el peor de los casos, empatar con la ‘albiceleste’ este martes 10 de junio.

Cabe destacar que este encuentro se disputará a las 7:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá la transmisión de Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.