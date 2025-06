¿Qué pasa si la Selección Colombia no le gana a Argentina; podrá ir al Mundial?

La Selección Colombia afrontará el martes 10 de junio de 2025 el cotejo más exigente del camino a la Copa del Mundo, pues chocará en el estadio Monumental de Buenos Aires contra Argentina, el equipo con los mejores números de la competición.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo son sextos con 21 puntos en la Eliminatoria Sudamericana, última casilla que da cupo directo al Mundial, mientras que los albicelestes son primeros con 35 unidades y ya tienen su presencia asegurada en el campeonato orbital.

Este panorama tiene a los ‘tricolores’ con la necesidad de sumar por llevar 5 jornadas sin triunfos y estar en riesgo de perder la posición, mientras que los albicelestes arrastran una racha de 4 triunfos en línea como locales con 14 goles a favor y uno en contra: 3-0 a Chile, 6-0 a Bolivia, 1-0 a Perú y 4-1 a Brasil.

Colombia, por su parte, está llamada a sacudirse si se tiene en cuenta que llega a la contienda precedida de 4 duelos sin victorias en patio ajeno: empate 1-1 con Perú y caídas 1-0 frente a Bolivia, 3-2 contra Uruguay y 2-1 ante Brasil.

Por ello es necesario establecer los posibles escenarios que afrontarán los ‘cafeteros’ en caso de no ganar, ya que la tabla está tan apretada que un triunfo los dejará con 24 puntos y más de un pie en el Mundial, pues el umbral matemático para avanzar a la Copa del Mundo dice que hay que superar la barrera de las 23 unidades.

¿Qué pasa si Colombia no le gana a Argentina?

Si hay derrota o igualdad en Buenos Aires, los ‘tricolores’ seguirán siendo sextos en la tabla con 21 o 22 puntos, según el caso, pero con la posibilidad de que sus inmediatos persecutores, los que amenazan su posición, se le acerquen peligrosamente.

Por ello, a los ‘cafeteros’ les conviene que Venezuela, séptima con 18 unidades, no se imponga como visitante frente a Uruguay y que Bolivia, octava con 14 puntos, no supere de local a Chile, que ocupa el último lugar.

Es decir, en el peor de los casos, Colombia quedaría sexta con 21 puntos, los mismos a los que podría llegar Venezuela y 4 más de los que podría completar Bolivia.

En consecuencia, toman importancia los 2 últimos compromisos de la Eliminatoria Sudamericana: contra Bolivia en Barranquilla y frente a Venezuela de visitante, ya que son oponentes directos en la lucha por el al Mundial y en los que al menos una victoria servirá para clasificar.

Hasta el momento, así están las posiciones:

1. Argentina: 35 puntos (+19 en diferencia de gol)

2. Ecuador: 24 (+8)

3. Paraguay: 24 (+4)

4. Brasil: 22 (+4)

5. Uruguay: 21 (+5)

6. Colombia: 21 (+4)

7. Venezuela: 18 (-2)

8. Bolivia: 14 (-18)

9. Perú: 11 (-11)

10. Chile: 10 (-13)

* Los 6 primeros van al Mundial y el séptimo, al repechaje.

Fecha 16 (martes 10 de junio)

3:00 p. m. - Bolivia vs. Chile (El Alto)

6:00 p. m. - Uruguay vs. Venezuela (Montevideo)

7:00 p. m. - Argentina vs. Colombia (Buenos Aires)

7:45 p. m. - Brasil vs. Paraguay (Sao Paulo)

8:30 p. m. - Perú vs. Ecuador (Lima)

El choque entre Argentina y la Selección Colombia se podrá ver en vivo por televisión a través del Canal Caracol y de la aplicación Ditu.