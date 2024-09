Lautaro Martínez reveló la principal queja de Argentina contra Colombia: "Da bronca"

La Selección Colombia se hizo fuerte en casa. Bajo un espectacular marco en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla, se impuso 2-1 sobre Argentina, con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperara y uno de los que habló, ante los medios de comunicación, fue Lautaro Martínez.

"Hemos conseguido cosas importantes. Tenemos que seguir trabajando y creciendo, es la única manera porque así fue como logramos lo que alcanzamos, entonces debemos retomar ese camino", expresó de entrada. pero no fue lo único y aprovechó los micrófonos para hacer una sugerencia y queja sobre el estado de terreno de juego.

"Fue un partido difícil: la cancha seca, el horario y el calor. Para seguir creciendo, estas cosas se tienen que analizar, ya que para el espectáculo, la gente que mira y nosotros, que estamos en la cancha, se hace difícil. No es por la temperatura ni la hora, sino por el campo seco y en malas condiciones. Eso perjudica el juego y lo que estamos acostumbrados a hacer y da bronca, pero las Eliminatorias son así y hay que adaptarse a todo", añadió.

Lautaro Martínez, atacante de Argentina, celebra su gol contra Selección Colombia, en la Copa América AFP

De igual manera, opinó del penalti cometido sobre Daniel Muñoz y que se sancionó, tras revisar el VAR. "La verdad es que no lo ví. No puedo decir qué pasó. El jugador de ellos dijo que lo habían tocado, pero en el vestuario se comentó que Nicolás Otamendi no lo tocó. En la otra acción, el arquero salta y choca y pisa a Julián Álvarez, pero son solo situaciones de juego, donde el árbitro no vio nada y ya está, nos quedamos con lo positivo y a corregir lo malo", dijo.

Por último, Lautaro Martínez volvió a hacer énfasis en la cancha, pensando en los próximos compromisos. "Sabíamos que nos íbamos a encontrar con ese escenario, pero después del penalti, todo se tornó cortado y el ritmo fue lento. Hay que analizar lo de los campos de juego, regarlos y que el espectáculo sea más fluido y mejor", sentenció.