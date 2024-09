Yerson Mosquera cumplió 'el sueño del pibe' con la Selección Colombia frente a Argentina

El 10 de septiembre de 2024 es una fecha que, de seguro, Yerson Mosquera jamás olvidará. Así como debe tener claro y en su memoria, el día de su debut profesional, su traspaso al exterior y la primera convocatoria a la Selección Colombia, ahora se suma a esa lista su primer tanto con la 'tricolor'. Fue contra Argentina y en el estadio Metropolitano a reventar.

Recién se jugaban 25 minutos, cuando James Rodríguez envió un centro lleno de precisión, el cual fue aprovechado por el defensa central. Llegando desde atrás, sorprendiendo a los rivales y protagonizando un gran salto, conectó de cabeza y venció a Eliminano 'Dibu' Martínez. Dicho tanto significó el 1-0 parcial, de un encuentro que culminó 2-1 para el local.

Miles de personas lo gritaron y vibraron con esa anotación, pero mucho más en el caso del futbolista. "No tengo palabras para decir lo que estoy sintiendo, no lo podía creer, por eso me agarraba la cabeza en el festejo", indicó Yerson Mosquera en declaraciones posteriores al juego. Y es que, cuando las redes se inflaron, corrió hacia la esquina, con incredulidad.

Todo estaba escrito para que fuera así. Recordemos que no venía siendo titular, pero esta vez lo fue, después de que se presentara la lesión de Carlos Cuesta con Perú, el pasado viernes en Lima, y la suspensión de Yerry Mina por acumulación de tarjetas amarillas. Era el día, así lo quería el destino y acudió a la cita, cumpliendo el verdadero 'sueño del pibe'.

Así las cosas, el muchacho que nació en Apartadó, municipio del Urabá antioqueño, y se formó en las categorías menores de Atlético Nacional, y se hizo profesional en el equipo 'verde paisa' en 2020, hizo realidad su meta. Después de haberse ganado el respaldo del director técnico, Néstor Lorenzo, respondió en la cancha y de qué manera: ¡Jornada histórica!.