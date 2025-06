Le caen duro a Jhon Jáder Durán por 1-1 de la Selección Colombia en Argentina: “Hace daño”

La Selección Colombia empató 1-1 en condición de visitante con Argentina en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas y quedó a un paso de conseguir su cupo para el Mundial de 2026.

Lo particular fue que esta presentación sirvió para recordar a Jhon Jáder Durán, excluido de la escuadra nacional días atrás, luego del 0-0 en Barranquilla con Perú en la jornada 15 de la competición.

Pese a no imponerse en el sur del continente, los tricolores mostraron una mejor cara y tuvieron a Luis Díaz consolidándose como máximo artillero del certamen gracias al golazo con el que abrió el marcador de la contienda tras dejar a 3 rivales en el camino.

En consecuencia, en ‘Mañanas Blu’, programa de Blu Radio, se consideró que hubo mejoría en el desempeño del equipo gracias a la ausencia de Durán, apartado de la concentración en Barranquilla por una aparente molestia de espalda, pero protagonista de un presunto altercado con el argentino Néstor Lorenzo, entrenador de la plantilla, en el duelo contra Perú.

En consecuencia, las tintas se cargaron sobre el atacante de 21 años de edad, que actualmente es el futbolista del país que más dinero gana gracias al millonario contrato por 5 años que firmó a principio de 2025 con el club Al Nassr de Arabia Saudita.

Fuertes críticas a Jhon Jáder Durán tras 1-1 de Colombia en Argentina

Inicialmente, el periodista Néstor Morales señaló en Blu que el delantero estaba perjudicando con su presencia al resto de jugadores: “Creo que está claro, Jhon Jáder Durán le hace un daño inmenso a la Selección Colombia”.

Y argumentó: “Fue allá y desbarató ese equipo; tuvieron que sacarlo para recuperarlo. La Selección estuvo fracturada por cuenta de ese muchachito, que es un ‘crack’, pero que con esa manera tan poco inteligente de manejar las emociones se tiró lo que había”.

Acto seguido, agregó que los integrantes del cuerpo técnico acertaron al no contar más con él: “Se inventaron una lesión, lo sacaron y la Selección Colombia volvió a brillar. Es un ‘crack’, pero me parece que como persona es de esos tóxicos que le hacen inmenso daño al entorno”.

Por último, vaticinó lo que podría ocurrir con el joven atacante: “Si ese muchacho no se arregla, no le veo futuro brillante. Es millonario a los 20 años y no sabe cómo manejar eso”.

¿Jhon Jáder Durán volverá a la Selección Colombia?

La duda quedó en el aire luego de la intervención de Néstor Morales, frente a la cual el comentarista deportivo Ricardo Orrego dio a entender que es muy probable que el futbolista antioqueño no sea llamado en el corto plazo para una nueva convocatoria.

“Ese dolor lumbar será muy prolongado”, manifestó el analista para explicar que por ahora no sería citado.

Lo cierto es que la duda se resolverá en los primeros días de septiembre, cuando el combinado patrio se vuelva a reunir para los choques con los que se le bajará el telón a la Eliminatoria: de local contra Bolivia y como visitante frente a Venezuela.

En video, las palabras de Néstor Morales y Ricardo Orrego (minuto 5:57):