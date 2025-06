¿Pulla de Lionel Scaloni a Luis Díaz tras Argentina vs. Colombia; traición a la confianza?

Todo ocurrió en el 1-1 que la Selección Colombia consiguió en su visita a Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, paridad que dejó a los 'cafeteros' a un paso de finiquitar su paso al Mundial de 2026.

Y aunque Luis Díaz abrió el marcador con un golazo en el minuto 24 del primer tiempo, cuando dejó a 3 rivales en el camino y definió en mano a mano con el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se llevó todas las miradas por otra particular situación.

El guajiro tuvo un tenso cruce con Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, sobre el final del encuentro, cuando los ánimos de ambos bandos estaban agitados. En ese instante, el timonel albiceleste llamó al atacante, lo tomó de los brazos, le habló fuerte y hasta lo sacudió.

Según se vio, Díaz se limitó a escucharlo y posteriormente se retiró, motivo por el que los medios de comunicación presentes en el escenario deportivo les preguntaron a ambos por aparte sobre lo sucedido. Sin embargo, cada uno dio una versión diferente, dejando en misterio lo que en realidad ocurrió.

¿Lionel Scaloni tiró pulla a Luis Díaz?

El atacante ‘cafetero’, considerado como una de las figuras de la contienda, dio a entender que el técnico local lo llamó educadamente y que hasta lo elogió.

“El profesor Scaloni me vio muy enojado por una jugada que dejó a un compañero en el piso y el árbitro no pitó. Yo decía que no es justo porque habíamos hecho un gran partido y él me dijo que el jugador de nosotros también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en esos momentos y yo le dije que el árbitro tenía que dar un poco más. Pero fue muy respetuoso, dijo que hicimos un gran partido y que siguiéramos así”, contó.

"SCALONI ME DIJO QUE HICIMOS UN GRAN PARTIDO" 🤝



▶ Luis Díaz se refirió al intercambio de palabras que tuvo con el DT argentino durante el partido



Lo singular fue que el timonel albiceleste tiró su propio dardo a la hora de ser consultado sobre si se podía saber lo que se dijeron, pues consideró que el popular ‘Lucho’ no tendría que ventilar las palabras que ambos cruzaron.

“No, queda ahí. No sé si él lo va a decir después. No creo que lo diga”, lanzó al principio.

Y agregó: “No fue nada raro. Todo bien, lo admiro como jugador. Fue una charla tranquila, le dije unas cosas que pensaba en ese momento, pero nada raro, todo en buena sintonía. Lo felicito por que es un ‘crack’”.

Ahora, en septiembre de 2025, el cierre de las Eliminatorias, Colombia deberá cerrar su paso a la Copa del Mundo sumando al menos un punto más de local contra Bolivia o en su visita a Venezuela, mientras que Argentina, líder y con presencia asegurada hace varias jornadas en la cita orbital, tendrá que recibir a Venezuela y ser visitante de Ecuador.