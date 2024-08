Linda Caicedo y su objetivo en Selección Colombia Femenina Sub-20: "Ser campeonas del mundo"

Linda Caicedo es una estrella y, cuando faltan pocas horas para el inicio de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en la que es la gran figura, todos quieren hablar con ella y por eso la FIFA le realizó una entrevista a la jugadora del Real Madrid, antes de su debut frente a Australia.

La nacida en Villa Gorgona habló del objetivo, de las sensaciones de jugar un mundial en Colombia y lo que significa jugar con la camiseta 'tricolor'.

¿Qué se siente jugar un Mundial en su país?

"Creo que son sensaciones diferentes, estás en casa, estás rodeada de tu gente, tu familia está cerca, los nervios son un poco más pero estamos listos para soltarnos y que todo fluya en el torneo".

¿Cuál es el objetivo?

"El objetivo del torneo es dar el 100% para poder servir al equipo, sacar toda esa experiencia que he ganado durante este tiempo. El objetivo es único: ser campeonas del mundo. Estamos en nuestra casa, tenemos que aprovechar la ventaja de nuestra gente y ese es el objetivo claro".

¿Y qué tiene este equipo para lograrlo?

"La unión es la fortaleza nuestra. Cuando estás con jugadoras tan talentosas...la unión que tiene este equipo es impresionante, cómo nos preocupamos por cada una. Somos un grupo de amigas, nos estamos divirtiendo en cada entrenamiento, estamos esperando que llegue el día para poder disfrutarlo y sacar todo el potencial".

¿Qué representaría ganar el torneo?

"Sería una locura, lo vivimos en la India, ese era el mensaje, jugar como amigas, cada partido se fue dando hasta llegar a la final, que en un principio no lo veíamos tan cerca. Todo fluyó. Obviamente España con una estructura totalmente diferente logró salir campeón pero estuvimos cerca que ahora tenemos una oportunidad y sé que el equipo está claro en eso".

"Tenemos una ventaja de jugar este Mundial en nuestro país, tenemos que aprovecharlo al 100%. Ya nos dimos cuenta de lo que somos capaces, en cada categoría nos damos cuenta que estamos cerca y no nos conformamos por llegar y ya está".

Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia Femenina Sub-20. FIFA.

No fue fácil para usted poder estar en el torneo, ¿por qué era importante poder formar parte?

"Es el último de mi categoría que puedo jugar, era muy importante, en mi país, amo estar acá, disfruto mucho mi cultura, la gente, la comida...realmente es una bendición que esté aquí, debo aprovecharlo porque al final no sabía si iba a poder estar, el equipo siempre estuvo pendiente, así que siento que debo responder con mi experiencia, el fútbol y los goles".

¿Qué significa marcar un gol para su país?

"Es una felicidad enorme marcar con la Selección, desde pequeña lo soñé, ser mujer, estar por fuera, me llena bastante. Cada vez que meto un gol con la Selección se siente como el primero, esa euforia y alegría que siempre está ahí".

¿Se reconoce como una referente en Colombia? ¿Qué le genera eso?

"Me da felicidad, siento que inspiro a muchas personas con mi fútbol, con esa personalidad, alegría y humildad que llevo a todos lados. Si puedo inspirar, no solo a niños si no también a adultos, lo seguiré haciendo con mucho amor y pasión porque es lo que me gusta y día a día trato de mejorar2.

¿Qué significa el fútbol para usted?

"Para mí el fútbol significa vida, es lo que me mueve todos los días, es lo que me motiva a entrenar, a esforzarme, para mí soy muy afortunada de estar aquí, de tener este don, entonces es tratar de aprovechar y los años que me quedan tratar de dar lo mejor y respetarlo porque el fútbol también es respeto, vida y pasión".