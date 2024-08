"Mientras que James Rodríguez rinda bien en Selección Colombia, no se puede decir nada"

Ya tenemos convocatoria de la Selección Colombia para los partidos frente a Perú y Argentina, de los días 6 y 10 de septiembre próximos, en la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Y luego de conocerse la lista del profesor Néstor Lorenzo, ya se escuchan y se leen diversas opiniones de diferentes frentes.

Como es habitual mucha de la atención en el seleccionado colombiano se la llevan las figuras,una de ellas James Rodríguez, quien recientemente fue contratado por el Rayo Vallecano,de España, y que hasta ahora ha realizado unos pocos entrenamientos antes de llegar a la concentración de este fin de semana en Barranquilla.

Por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Faustino 'Tino' Asprilla dio sus impresiones sobre el llamado del '10', quien se encuentra apenas en proceso de adaptación en su nuevo equipo y no viene con mucho rodaje. "Lo de James lo venimos diciendo hace rato, no es la primera vez, tenia dos minutos y vino a la Selección y marcó diferencia, eso no es nuevo, ya es una costumbre que casi siempre pasa eso y lo importante es que llegue y juegue bien como lo ha hecho hasta ahora", dijo de entrada el exjugador de la Selección Colombia.

Ahora bien, 'El Tino' no se quedó con su apreciación como analista y exfutbolista, sino que también se puso en la posición de un jugador. "Si yo fuera compañero, no me gustaría, si yo me esfuerzo en mi equipo, trabajo duro, me entreno y el entrenador lo llama, pero si me enojaría con el técnico, si tengo que estar trabajando durísimo y el otro sin entrenar lo llaman, no hay mucha coherencia, pero a Lorenzo le sale, le rinde. Mientras James rinda nadie puede decir nada, pero entre los jugadores deben decir algo, comentan de ese tema", declaró el exdelantero de Atlético Nacional.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

Más allá de esa situación, no hay que olvidar que antes de la Copa América de Estados Unidos 2024 el cucuteño venía precedido de poca participación en el Sao Paulo, de Brasil, y pese a esa circunstancia en su club de es entonces; James se entrenó, el cuerpo técnico del seleccionado colombiano supo llevar su plan de entrenamientos y así lograron sacar el mejor rendimiento.

Prueba de ello, es que James Rodríguez fue el guía de Colombia en la mencionada Copa y se erigió como el mejor jugador de la competición, en la que los nuestros fueron subcampeones por detrás de Argentina.

Ahora solo queda esperar cuándo llega a la concentración y cómo le va en los juegos contra Perú, en Lima, y Argentina, en Barranquilla. Cabe recordar, que, estos partidos serán el jueves 5 y el martes 10 de septiembre, respectivamente. Ambos encuentros se podrán ver por la señal principal de Caracol Televisión y la página web de Gol Caracol.