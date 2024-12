Los partidos de la Selección Colombia, en Gol Caracol, los más vistos en el país en 2024

No es casualidad que a la Selección Colombia , se le llame 'el equipo de todos'. Siempre que salta a la cancha, sin importar si es por las Eliminatorias Sudamericanas , Copa América o partido preparatorio, el país se paraliza. Millones de corazones laten más fuerte, miles de televisores se encienden y nadie se quiere perder ni un detalle de lo que suceda en el juego.

Allí, el canal elegido para seguir a la 'tricolor', en 2024, fue Caracol. Según datos del más reciente estudio de CNC Ratings y Claro media, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría y Claro Colombia, el partido más visto del año fue entre el combinado patrio y Uruguay, transmitido por Gol Caracol, con un rating del 34.7% y 15.015.519 espectadores en total.

Pero las buenas noticias para Caracol continúan. Este encuentro fue seguido por Perú vs. Colombia, también a través de Caracol Televisión, que alcanzó un rating del 29.2%. Y el fútbol femenino no desentonó y, por el contrario, alcanzó números interesantes. El compromiso Colombia vs. Corea del Sur de la Copa Mundial Femenina Sub-20 aparece en el tercer lugar.

Dicho duelo contó con un rating del 28.6%, equivalente a 12.379.796 espectadores, mientras que el partido de la 'tricolor' frente a Camerún se ubicó en el sexto puesto con un rating del 24.5%, ambos por el Gol Caracol. Ahora, respecto a los que aparecen en cuarta y quinta posición, también fueron vistos por Caracol, pero son de la Selección Colombia masculina.

Rodrigo Bentancur, mediocampista de la Selección Uruguay, en el partido contra Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Colombia vs. Ecuador, de Eliminatorias, tuvo un rating de 27.4% y 11.858.420 espectadores, seguido de uno por la Copa América 2024: Uruguay vs. Colombia (rating 27.2%, espectadores: 11.744.751). Lejos de conformarse con ello, Caracol se hizo con todo el Top 10, un dato no menor y para 'sacar pecho', siendo el canal preferido y elegido por los colombianos.

Colombia contra Argentina, de Eliminatorias, fue el séptimo, con 23.8% y 10.287.332; mientras que Colombia vs. Chile, es el octavo, con 22.0% y 9.509.053 de espectadores. Ya en el noveno puesto está Bolivia vs. Colombia, de Eliminatorias, que contó con rating de 20.3% (8.785.313). Por último, Argentina vs. Chile, de Eliminatorias (19.5%, equivalente a 8.446.754).

James Rodríguez celebra su gol con la Selección Colombia frente a Argentina, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Y el fútbol colombiano y los partidos internacionales?

Mientras que la Selección Colombia alcanzó su punto máximo en el partido de Eliminatorias Sudamericanas con Uruguay, por el Gol Caracol, en la Liga BetPlay el más visto fue Santa Fe vs. Nacional, por Win Sports, correspondiente a la Liga, con un rating del 3.0% y 1.304.867 espectadores, de acuerdo con la información de este estudio que ha dado de qué hablar.

Para finalizar y ya a nivel internacional, se debe informar que el más visto fue Borussia Dortmund frente a Real Madrid, por la Champions League. Dicho compromiso lideró la lista de partidos europeos con 2.145.542 televidentes, a través del canal ESPN. Estos registros superan el rating 4.0%, siendo el evento de talla internacional más seguido en Colombia.