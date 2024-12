Néstor Lorenzo y su balance del 2024 con la Selección Colombia: "Merecimos un poco más"

Néstor Lorenzo habló largo y tendido este jueves 26 de diciembre. El director técnico de la Selección Colombia dejó varios temas sobre la mesa en el programa 'Clanck', liderado por el periodista argentino Juan Pablo Varski.

En medio de sus intervenciones, el timonel de la 'amarilla' se refirió a lo que fue el balance del 2024 para el combinado de nuestro país, que alcanzó a ilusionar con el título de la Copa América.

En primera instancia, Lorenzo dejó palabras para referirse a su desempeño a nivel personal, sosteniendo que para él merecieron un poco más.

Néstor Lorenzo reveló la historia completa. Foto: FCF.

"Fue intenso, de muchas emociones. Llegamos a lo más alto de América y después terminamos con los resultados en deuda. Merecimos un poco más en el remate, pero no se dio y el fútbol nos mostró la realidad, la cara que no gusta, de trabajar y merecer, pero no sumar", afirmó el DT argentino en el mencionado programa desde Argentina.

¿Qué otras declaraciones dijo Néstor Lorenzo?

En cuanto al balance del 2024 en general para lo que ha sido el proceso con la 'tricolor', Néstor Lorenzo sostuvo que lo valioso siempre es crecer como seleccionado y él desde el banco técnico siempre darle lo mejor al plantel.

"Miro todo, como un proceso y no solo del 2024, sino desde que asumimos. Todo ha ido en crecimiento. El objetivo es sumar algo al juego del equipo, que eso dará una regularidad, constancia y un protagonismo. Lo importante es siempre sumar y aportar algo en el día a día", continuó en su charla el timonel de la 'amarilla, azul y rojo'.

Recordemos que la Selección Colombia culminó el 2024 con una derrota 0-1 frente a Ecuador en el estadio Metropolitano en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 que se efectuará en Estados Unidos, México y Canadá.

La 'tricolor' suma 19 puntos en las clasificatorias y es cuarta en la tabla de posiciones que es liderada por la campeona del mundo, Argentina, que tiene 25 unidades.

La titular de Colombia vs Ecuador por Eliminatorias. Gabriel Aponte/Getty Images