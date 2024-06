Luis Díaz, feliz tras debut en Copa América: "Disfruto del fútbol; haremos un buen torneo"

Luis Díaz volvió a hacer de las suyas. Este lunes 24 de junio, a pesar de que no infló las redes, fue clave en la victoria de la 'tricolor', que se impuso 2-1 sobre Paraguay, por la fecha 1 del grupo D, en la Copa América 2024. Maravillosas jugadas individuales, aporte en ataque y defensa, un dolor de cabeza para los rivales y oportunidades claras de gol nacieron de sus pies, en este compromiso.

Por eso, no ocultó su alegría, en entrevista con Juan Pablo Hernández, periodista de Gol Caracol. "Agradecerle a Dios porque se ganó, que era lo que queríamos. Se trabajó desde el primer minuto, buscando el partido; sabíamos que no iba a ser fácil, más allá de que el equipo viene bien y está entonado, entonces debíamos contrarrestar lo de Paraguay", afirmó de entrada el guajiro.

"Por fortuna, se concretaron dos goles que nos llevan a una ventaja buena para que les cueste más. Con el primer tanto que hicieron y se metieron en el partido, pero reaccionamos y tuvimos para marcar uno o dos goles más y se sacó el triunfo que era lo más importante", añadió el delantero de Liverpool, quien deleitó a propios y extraños con una acción 'maradoniana', al minuto cinco.

Recibió un pase filtrado de Johan Mojica y con el balón adentro del área, se las ingenió para quitarse la marca de los diferentes oponentes que intentaron arrebatarle el esférico. Regate, velocidad, magia y talento fue lo que demostró. Razón por la que era imposible no preguntarlo por lo que hizo, ganándose los aplausos de los miles de aficionados que acompañaron al cuadro nacional.

Luis Díaz, en acción de juego del partido de la Selección Colombia contra Paraguay, en la Copa América 2024 AFP

Publicidad

"Es mi juego, lo que me caracteriza, disfrutando el fútbol. Trato de ayudar al equipo, antes que a mi persona. Lastimosamente, no pude anotar que era lo que quería, pero se crearon chances y se puede mejorar. Estamos tranquilos. No tengo duda de que haremos un muy buen campeonato y seguiremos así", sentenció Luis Díaz. Ahora, es momento de pensar en lo que viene en la Copa.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en Copa América?

Recordemos que la Selección Colombia volverá al ruedo, el próximo viernes 28 de junio, cuando enfrente a Costa Rica, por la segunda jornada del grupo D. Dicho encuentro se disputa en el estadio de la Universidad de Phoenix. Para cerrar la fase de grupos, los dirigidos por Néstor Lorenzo chocarán con Brasil, el próximo martes 2 de julio, a las 8:00 de la noche, en el Levi's Stadium.