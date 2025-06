"Algunos en el Medellín quedaron con rencillas en mi contra; al final yo quería jugar en Nacional"

La carrera como futbolista de Andrés Orozco, el actual entrenador de Envigado FC, comenzó en el Deportes Quindío, en donde se destacó y llamó la atención del Independiente Medellín, en el que terminó de consolidarse en el balompié profesional de nuestro país entre 1999 y 2002, a tal punto de haber sido tenido en cuenta para la Selección Colombia.

En esos ires y venires y de la dinámica propia del mercado, el destino también lo puso en Atlético Nacional, en 2009, en una decisión que le trajo algunos inconvenientes. De esos temas, relacionados con los dos clubes de mayor tradición en Antioquia, habló Orozco en el 'Anecdotario', de Gol Caracol.

¿Qué dice si le mencionamos dos palabras: Independiente Medellín?

"Medellín es un querer, un equipo por el que tengo un inmenso agradecimiento porque en 1999 me compra, cuando yo estaba en el Quindío. Y bueno, después de 45 años levantamos con el DIM el título frente al Pasto. Esto es lo que me lleva a jugar internacionalmente en Racing y a la Selección Colombia de Copa América".

¿Cómo fue ese tema de la ida a Racing?

"Algo bueno e importante. Creo que fui el primer jugador que vende el Medellín al exterior. Para ese entonces, creo que el club tenía un problema con la Dian y gracias a mi venta salvaron parte del patrimonio. Me siento tranquilo, porque se pudo recomponer con eso el equipo y aporté en lo deportivo con un título y también en lo económico".

Y el destino también lo puso en Nacional años después...

"Sí. Por Medellín y Nacional pasaron muchos jugadores, como René Higuita, Luis Carlos Perea y muchos otros. Pero en mi caso particular, lo que se generó fue muy difícil, porque una hinchada como la del Medellín se me vino encima, sin conocer el contexto de lo que pasó. Uno no quiere herir a nadie, pero algunos hinchas quedaron con una rencilla conmigo y hay otros que en la calle me reconocen lo que hice en el DIM. Pero al final, yo también quería jugar en Nacional, uno siempre quiere jugar en los mejores clubes, y al final toda esa situación la aprendí a asimilar".

Andrés Orozco, exdefensor de la Selección Colombia. Foto: Getty Images.

¿Cómo le fue en Nacional?

"Fue complicado, porque venir a Nacional te exige títulos. Cuando yo llegué, había un grupo de jugadores jóvenes con calidad, como Edwin Cardona, Giovanni Moreno, Víctor Ibarbo, Marlos Piedrahíta y otros más y yo era uno de los capitanes. Como equipo grande, semestre tras semestre era salir a ganarlo y no hacerlo, te generaba cierta responsabilidad. Al final fue un disfrute, me sentí halagado y feliz por haber vestido la camiseta de Nacional".

¿Cuál fue la circunstancia de su vida que se marcó por un hecho histórico de Nacional?

"La muerte de mi padre. Cuando yo tenía 10 años, y el 31 de mayo de 1989, el mismo día que Nacional ganó la primera Copa Libertadores, se dio ese doloroso hecho en horas de la noche. Esa circunstancia hizo que mi mamá y la familia le perdiera un poco el interés al fútbol, pero pues yo seguí jugando en el colegio, en selecciones Antioquia, fui a la Colombia juvenil y llegué al Quindío. Ahí mi mamá le volvió a coger cariño a todo esto y ya van más de 20 años en el fútbol".