Equipo colombiano se quedaría sin DT; no ha terminado el cuadrangular y ya 'suena' en otro club

Deportes Tolima cayó 2-1 frente a Independiente Medellín y ahogó sus aspiraciones de llegar a la final de la Liga BetPlay; por lo que en Ecuador aseguran que Ismael Rescalvo dejaría de ser técnico del cuadro 'pijao' para dirigir a Barcelona de Guayaquil.

El técnico español llegó al banco del cuadro ibaguereño hace seis meses, para sustituir a David González, que dejó su cargo tras perder la final de la liga frente a Nacional.

Tras la última derrota del Tolima, el periodista Cesar Luis Merlo dijo en su cuenta de X "Ismael Rescalvo llegó a un acuerdo de palabra para ser el nuevo entrenador de Barcelona. Ahora, el Ídolo negocia la salida del español de Deportes Tolima", se leyó.

"No tengo nada que decirte. Yo he trabajado en Ecuador muchos años, han habido otras veces que me han llamado para dirigir, pero en estos momentos no hay nada claro. Yo estoy centrado en mi Tolima, lo que venga tendrá que venir, pero estoy 100% enfocado en mi equipo", dijo el español hace algunos días para el medio 'ecuavisa'.

Ismael Rescalvo, DT de Deportes Tolima. Deportes Tolima.

Por otro lado, Ismael Rescalvo ya sabe que es dirigir en el vecino país, pues estuvo en equipos como Emelec e Independiente del Valle, donde dejó muy buenas sensaciones con su equipo de trabajo, por su forma en dirigir.

Pese a que el Tolima terminó el todos contra todos en la cuarta posición con 36 puntos, y siendo uno de los equipos más sólidos en juego ofensivo, lamentablemente no logró su principal objetivo que era llegar a la final.

Esto dijo Ismael Rescalvo tras la derrota del Tolima 2-1 frente a Medellín

"Hemos sido superiores pero Medellín es muy merecido de llegar a la final, tuvimos buenas oportunidades, tuvimos paciencia, el torneo ha sido general muy bueno son detalles que nos impidieron sumar más, pero muy orgullo de este equipo de como represento esta camiseta".

"En los cinco partidos hemos estados vivos hasta el final y el equipo ha sido competitivo llegando hasta el final con opciones de ganarlos, no hemos sido inferiores, crecimos en nuestro juego y me quedo con las sensaciones de los últimos partidos, el equipo llegó con fuerza a los cuadrangulares y al final para llegar a la final la línea que divide ganar y perder es muy final no se nos dio lamentablemente".