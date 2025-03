Marino Hinestroza provocó a Juan F. Quintero y lo verá en Selección; “sin miedo, soy arrogante”

Marino Hinestoza , volante caleño de 22 años de edad perteneciente a Atlético Nacional, fue la gran novedad de la convocatoria que hizo el entrenador argentino Néstor Lorenzo para la Selección Colombia de cara a la visita a Brasil y el duelo de local contra Paraguay el 20 y 25 de marzo, respectivamente, por la Eliminatoria Sudamericana.

Y aunque se ha venido destacando dentro del terreno de juego, sus actuaciones polémicas lo ponen bajo la lupa, pues fue uno de los que hizo la seña de pistola luego de un clásico ganado a Independiente Medellín, se limpió la boca con un banderín de Millonarios en un partido contra el cuadro azul, criticó a los directivos del América de Cali porque no le dieron lo que pidió cuando fue escarlata y hasta apareció posando con la camiseta de otro equipo .

En ese sentido, su último escándalo fue en el clásico contra América de Cali en Medellín, encuentro en el que le festejó en la cara a Juan Fernando Quintero , capitán del bando rojo y quien en ningún momento lo provocó ni le contestó.

Es por ello que no se sabe si ahora, cuando se encuentren en la Selección Colombia , habrá disculpas para Quintero.

Sin embargo, él mismo se jacta de su comportamiento, como lo aclaró después de haber ganado el título de la Liga Betplay del segundo semestre de 2024 con el elenco verdolaga.

Marino Hinestroza, el “arrogante” de la Selección Colombia

Hace 3 meses, en diciembre de 2024, el caleño explicó en una improvisada rueda de prensa que todo lo que hace es intencional.

“Soy un chico que no le tiene miedo a nada, ni temor a equivocarse, eso me hace especial. Soy un pelao muy ambicioso y lo estoy ratificando. Siempre he sido así, un chico, como lo quieran llamar, humilde, arrogante”, dijo en principio.

Y se justificó: “Pero tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así, ya estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Entonces, yo sí, yo sí lo entrego todo, yo sí voy y aliento a la hinchada, yo sí provoco porque eso es lo que da”.

Además, después de su incidente con Juan Fernando Quintero , señaló en el medio ‘Nacional es Pasión’: “Eso es muy mío, yo vivo el fútbol así, tengo mucha adrenalina. Soy un chico muy ganador, con mucha energía y eso trato de transmitírselo a la gente. Yo lo retribuyo así, con mucha garra, que eso es lo que le gusta a la gente.

Pero esa no fue su única intervención, ya que en Win dio a entender que todo lo que hizo con Quintero se debía a su pasado como jugador escarlata: “Tiene una pisca muy especial porque jugué en el América de Cali, hice todas mis divisiones menores ahí. Eso me hace un poquito más contento”.

De hecho, sobre América ya se había despachado antes en una comparecencia de prensa: “Ellos no quisieron darme lo poco que pedí, para lo mucho que les daban a otros. Los dueños saben lo que hicieron conmigo”.