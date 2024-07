Miguel Ángel Borja: "No hay nada que reprochar. Nos faltó lo más importante"

El delantero Miguel Ángel Borja afirmó que no hay "nada que reprochar", aunque reconoció que es muy dolorosa la derrota de la selección colombiana este domingo por 1-0 en la final de la Copa América ante Argentina.

"No hay nada que reprochar. Nos faltó lo más importante, pero vamos para adelante", aseguró el atacante del River Plate argentino.

"A la gente que muchas gracias por el apoyo. Es doloroso lo que estamos viviendo, pero nos aferraremos a Dios, para que nos de esa fortaleza mental, dimos todo, esto es fútbol, el fútbol pasa y la vida continúa, hoy no fue, pero tenemos la convicción de que hay una buena selección y podemos hacer algo importante, tenemos una generación muy joven que puede seguir luchando por lo que se viene".

Por su parte, Lionel Scaloni, seleccionador argentino y campeón de la Copa América 2024, desveló que en la banca comentaron que Lautaro Martínez iba a tener una ocasión de gol "y la iba a meter".

Lautaro entró en la prórroga, en sustitución de Julián Álvarez, y anotó en el minuto 112 el gol de la victoria contra Colombia, en la final de la Copa América 2024.

"Pensábamos que Lautaro iba a tener una y la iba a meter. Ha sido un gol merecido, porque ha sufrido que lo saque siendo el goleador. No estará contento, pero es lo que toca para el equipo. Nos dio el triunfo y estaremos eternamente agradecidos", destacó.

"A Lautaro le tengo un aprecio especial, porque ha sido mi nueve y me ha demostrado que lo más importante, aunque no esté contento entró y lo dio todo por el equipo, y eso es lo más importante", agregó.

Sobre Ángel di María, que hoy se retiró de la selección argentina, consideró que jugó "uno de sus mejores partidos". "Cuando no daban las piernas empezó a correr como si tuviera 25 años. Es leyenda y se fue. No hay manera de convencerlo, aunque vamos a intentar que venga una vez para que se despida con su público, porque lo merece. Es una película como ha terminado", añadió.

El técnico, que confió en que para el Mundial "haya canchas reglamentarias" de fútbol y no de fútbol americano, también habló de Leo Messi, que se tuvo que retirar lesionado en el minuto 65.

"Leo tiene algo que todos tendrían que tener; es el mejor de la historia y no quiere salir, y sus compañeros ven eso, que con 37 años quiere seguir aportando, pero no porque sea egoísta, sino porque no quiere dejarlos tirados, aun estando en esas condiciones. Y el que entra se multiplica. Tendría que tomar el ejemplo de él todo el mundo. Nació para estar dentro de una cancha de fútbol", dijo.