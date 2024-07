Emiliano 'Dibu' Martínez habló de la Selección Colombia, tras la final: aquí sus palabras

Emiliano 'Dibu' Martínez, proclamado este domingo como el mejor guardameta de la Copa América que ha conquistado Argentina, elogió el equilibrio de su equipo para resistir a la presión del rival y conservar el invicto a lo largo del torneo que terminó en Miami.

"Sabíamos que Colombia se jugaba la final de su vida y por eso estábamos preparados para resistir a los ataques", declaró el portero del Aston Villa inglés.

"Tenemos una defensa muy sólida, y jugadores que corren durante todo el partido", destacó el portero de 31 años al término del partido jugado en el Hard Rock Stadium, de Miami.

Por su parte, el mediocentro Rodrigo de Paul elogió este domingo la influencia en la historia de la selección argentina de Lionel Messi y de Ángel Di María tras la conquista del decimosexto título de la Copa América, el segundo de forma consecutiva.

Acción de juego de Argentina vs Colombia, en la final de la Copa América 2024. Foto: AFP

"Siempre lo vamos a hacer por él. Con solo el hecho de que esté al lado de nosotros, ya es importante", expresó el jugador del Atlético de Madrid al término de la final de la Copa América que ganaron en la prórroga a Colombia por 1-0.

De Paul se refirió así al esfuerzo extra que hizo la plantilla de la selección Albiceleste tras perder por lesión al capitán Lionel Messi en el minuto 65.

También se refirió a la retirada de la selección del extremo Ángel Di María.

"Vamos a extrañar a 'Fide', por todo lo que nos dio, y por el espectáculo que significa verle. ¡Qué jugador que hemos disfrutado!", manifestó.

Ángel Di María afirmó emocionado, tras ganar este domingo la Copa América que soñó con la conquista del título.

"Estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la cena, que era la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba y me retiraba de esta manera", declaró al término del partido jugado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina derrotó a Colombia por 1-0 con gol de Lautaro Martínez y se coronó bicampeón.

Di María afirmó que, aunque "parece fácil salir tantas veces campeones", no lo es.

Lautaro Martínez, delantero de Argentina, celebra su gol contra la Selección Colombia, en la Copa América 2024 AFP

"Lo sé porque viví del otro lado también, durante 10 años luchándola, peleándola, no es fácil, llegar a las finales y ganarlas y ahora se está dando. Es así, en algún momento se tenía que dar", agregó.

"Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada, como le dije anoche a los chicos estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor que así, no?".

"Se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado también ganar una con ellos, lo merecíamos también, pero bueno, se dio en este momento, el seguir insistiendo y estos chicos me dieron todo", expresó.

Y sobre la lesión del capitán Lionel Messi, que lo sacó en el minuto 65, Di María afirmó: "no estoy contento porque tuvo que salir de esa manera, por el problema del tobillo, pero por fin hoy pudimos nosotros ganar para él, darle la alegría a él".

"Creo que fue una noche redonda", concluyó 'el Fideo'.