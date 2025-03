Néstor Lorenzo: "Estamos dolidos y con bronca, y eso lo usaremos para dar vuelta a esto"

La Selección Colombia no vive su mejor momento en las Eliminatorias Sudamericanas . De los últimos cinco partidos, ganó solo uno y perdió cuatro, ubicándose en la sexta posición de la tabla, con 19 puntos y una diferencia de gol de +4. Por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, está decidido a hacer hasta lo imposible por revertir esta situación.

Este martes 25 de marzo, la 'tricolor' recibe a Paraguay, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez , de Barranquilla, y habló en rueda de prensa. Allí, analizó al rival, explicó qué ha pasado en el combinado patrio, cómo espera reencontrarse con la senda de la victoria y, de paso, dio noticias sobre si hará o no cambios para este compromiso.

¿Cuál es su análisis que hace de Paraguay?

"Cada partido es una historia distinta. Las situaciones, la actualidad de los equipos, si bien venimos sin sumar, el rendimiento no ha sido malo. Ajustaremos detalles, pero vamos a seguir por el mismo camino que nos ha dado buenos resultados y volver a la senda del triunfo".

¿Qué falta para volver a ver a la Colombia de la Copa América?

"Al no sumar, las alarmas se encienden y uno hila fino y trata de ajustar detalles con respecto a lo que se trabaja en el día a día. No es lo mismo tener al grupo por 50 días juntos, que solo vengan y jugamos. Hay cosas que no se hicieron bien y los errores por corregir. Pero no se puede decir que ni la actitud, ni el rendimiento, ni los planteamientos, cambiaron. Fuimos protagonistas. Hay detalles por cambiar, seguro".

¿Cómo han manejado la parte mental?

"Eso es un fundamental, más después de que veníamos de casi dos años sin perder un partido. Hay que enfocarse en lo que hay que hacer y no en lo que ya pasó. Se corregirán los errores que se cometieron y los jugadores están informados de todo".

Néstor Lorenzo y Richard Ríos, en rueda de prensa de la Selección Colombia, previo al partido contra Paraguay Gol Caracol

¿Va a 'patear el tablero'?

"No es cuestión de mantenerse en la de uno. El equipo ha jugado muy bien y contra rivales difíciles. Frente a Brasil, se hizo bien el juego, y fuimos al frente. De hecho, no nos dominaron. El tablero se patea, cuando no hay respuesta del equipo, pero están todos firmes, dolidos, con bronca y eso se usará para dar vuelta a esta situación".

Además del técnico, ¿Qué más ha cambiado en Paraguay?

"El estado anímico es fundamental y eso se logra con los resultados. Cuando llegan las victorias, de la mano de lo que uno les da, los jugadores se convencen. Eso es lo que vive Paraguay. Todo lo que están haciendo, les sale. Esa situación fue lo que se vivió en Colombia y es lo que queremos recuperar. No solo es jugar bien, sino ordenarnos en los ataques y todo".