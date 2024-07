Néstor Lorenzo: "Contra Brasil, la Selección Colombia jugó el mejor partido de esta era"

La Selección Colombia lo logró: finalizó primera del grupo D, en la Copa América 2024. Ahora, es momento de pensar en los cuartos de final, donde medirá fuerzas con Panamá. Sin embargo, antes de este encuentro, el director técnico, Néstor Lorenzo, hizo un análisis detallado de lo que fue el empate 1-1 frente a Brasil, este martes 2 de julio, en el Levi's Stadium, por la fecha 3.

Allí, no solo mostró su orgullo por el trabajo hecho por parte de los jugadores, en el terreno de juego, sino que, además, reveló detalles de la preparación del equipo, explicó por qué hizo algunas variantes, resaltó el nivel de la 'canarinha' e hizo referencia sobre casos puntuales. Habló de James Rodríguez, Jefferson Lerma, quien acumuló amarillas, y Deiver Machado y su salida.

¿Qué sensación le quedó de esta Selección Colombia?

"Satisfecho con el rendimiento. Se hizo uno de los mejores partidos de la era. Tocó empezar perdiendo, pero orgulloso de los muchachos por lo que hicieron y como representaron al país".

¿Siente que está para jugar mano a mano contra los mejores del mundo?

"Era un partido que lo queríamos jugar todos, para saber en el momento que estamos. Vamos creciendo y dimos un paso más. Hay un margen de mejora, que se logra de manera inmediata, pero luego cuesta más. Brasil tiene enormes jugadores, lo hacen bien, no te puedes descuidar. Hicimos un gran partido. No pudimos ganar, pero cualquiera fuera el resultado, la sensación general era de satisfacción. Contento y, ahora, a pensar en Panamá".

¿Cómo recibió la tarjeta amarilla de Jefferson Lerma?

"Se podía evitar; son las cosas que se hablan a diario con los muchachos, y siempre se recalca. Por eso, es la nota amarga del día. Se toca el tema a cada instante, pero son reacciones instintivas y se deben dominar mejor; eso es todo".

¿De qué manera han trabajado lo físico, pese al calor?

"Los jugadores está bien porque vienen bien de sus clubes. Son físicamente dotados para hacer el trabajo que se pide. Se siente cansancio, por supuesto, pero tienen una convicción de ir, buscar y luchar; además que los refuerzos se reparten, lo dan todo, se respaldan en la cancha entre los compañeros y eso ayuda y es bueno".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. HECTOR VIVAS/Getty Images via AFP

¿Cree que Colombia pasó ese obstáculo de enfrentar a Brasil?

"Solo empatamos, no fue que los goleamos. Por momentos, dominamos, jugamos mejor y teníamos que haber ganado, pero hay que seguir con los pies en la tierra, paso a paso, tranquilos, en fin. Cuando ganemos como lo hace Argentina, ahí quizá podremos considerarnos favoritos como ellos, Brasil y Uruguay. Pero sí, estamos escribiendo nuestra página. El equipo tiene coraje".

¿Por qué salió el lateral izquierdo, Deiver Machado?

"Lo de Deiver Machado era no quedarme con un jugador menos, entonces, por eso, decidí sacarlo, porque estaba al límite y más contra Raphinha. Temía eso, una posible expulsión, pero hasta ahí. Brasil juega muy bien y la velocidad de sus delanteros hacen que habiliten a los de arriba, con un fútbol más directo, pero es difícil presionarlos y marcarlos porque son jugadores de categoría".

¿Qué falta por corregir o mejorar, más allá del resultado?

"Siempre hay aspectos para mejorar, como algunas salidas, toques cortos que se perdieron y lo del final que terminamos contra las cuerdas, nos dejamos presionar y fue un punto malo".

¿Qué decirle a quienes le piden a James que corra más?

"¿Quién le exige a James Rodríguez que corra más? Yo le pido lo que necesito, nunca me escucharán que corra más, jamás se lo he dicho. Él entrega todo lo que puede y lo está haciendo bien".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Foto: Colprensa

¿Cuál es su análisis del arbitraje?

"Si lo cobraba y lo hacían, cambiaba todo. Pero la verdad que no la ví. De hecho, la del supuesto fuera de lugar, que termina en gol, ni idea. Lo que sí me di cuenta fue que amonestaron muy fácil, como el caso de Deiver Machado. Del arbitraje prefiero no hablar".

¿Cómo manejar ese favoritismo?

"Un equipo que está bien y confía en sus fuerzas, no tiene que caerse en la adversidad. Con Brasil es peligroso ir perdiendo; nos pasó en las Eliminatorias. Sin embargo, sabíamos que había mucho partido por delante. Manejamos bien las situaciones, se hizo un gran partido y creo que hemos asumido riesgos, pero no hemos sufrido demasiado".

¿Cuál es la clave con James Rodríguez?

"Lo vamos a recuperar como todos; cada uno hizo un esfuerzo y gasto enorme para jugar este partido. Tenemos un día menos que Panamá de recuperación, pero lo haremos de la mejor manera".