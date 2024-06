Néstor Lorenzo: "Contra Paraguay fue una lucha de guerreros, pero fuimos justos ganadores"

Con goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, la Selección Colombia venció 2-1 a Paraguay, por la fecha 1 del grupo D de la Copa América; el tanto del descuento 'guaraní' fue obra de Julio Enciso. Por eso, llegó el momento del análisis y quien tomó la palabra fue Néstor Lorenzo. En rueda de prensa, resaltó lo hecho por la 'tricolor', desatacó el trabajo del rival, reveló cómo está Jhon Janer Lucumí, quien se retiró con una molestia física, y habló de otros jugadores, en particular, como Luis Díaz, James Rodríguez y Yerry Mina.

¿Cuál fue el error de la Selección Colombia?

"Con la pelota, uno se siente cómodo, pero al no tenerla, fuimos a recuperar. El error por las pérdidas en salida; el problema fue por el campo de juego, los jugadores dijeron que la pelota no corría y en otros sectores pasaba lo contrario. Por haber cambiado el pasto hace pocos días, es una cosa rara, con una mezcla de sintético. La dificultad estuvo cuando en las asociaciones cortas se fallaba y nos complicaron al ganarnos la espalda. Fue un partido duro y disputado. Paraguay hizo un buen juego y no sorprende, pero fuimos merecedores de la victoria".

¿Cómo está Jhon Janer Lucumí y qué resalta del equipo?

"Lo de Lucumí parece que no es grave, pero veremos la evolución en los próximos días. En el fútbol, se necesita más balance, pero me gusta que siempre buscan y quieren y hacen lo que sea por ampliar la diferencia en el marcador. De pronto es culpa mía y quien lo debe corregir soy yo, entonces a veces lo que más me gusta, me hace enojar (risas). El grupo viene trabajando bien y se hizo buena labor, creando situaciones. Fue un partido duro, desde la disputa y fue una lucha de guerreros. Los muchachos estuvieron a la altura y se batalló en la cancha".

¿Lo sorprendió lo de Paraguay? ¿Qué decir del gol de Jefferson Lerma?

"Con los jugadores que tenían, era lógico que nos vinieran a apretar. Ahora, en el gol de Jefferson Lerma, está claro que James Rodríguez tiene un guante en su pie, la pone muy bien y lo único es que sí se practicó y salió, aprovechando que ellos marcaban en zona".

¿Cómo vio a Johan Mojica y Luis Díaz?

"Johan Mojica hizo un gran partido, lo que pasa es que a veces la pelota se frenaba demasiado y sumado a ello estaba la presión de Paraguay. Los jugadores decían que la pelota se frenaba. Luego lo de 'Lucho', el ideal es dejarlo mano a mano con un rival, pero lo doblaban. Hizo buenas jugadas y a pesar de que no terminó en gol, está bien. A Luis Díaz hay que dejarlo, disfrutarlo y ya se va a dar. Gracias a Dios, ganamos y cuando anote, será el gol del triunfo".

Néstor Lorenzo y Daniel Garnero, técnicos de Paraguay y Colombia, respectivamente. HECTOR VIVAS/Getty Images via AFP

¿Por qué entró Yerry Mina y no Carlos Cuesta?

"Se dijo que calentaran los dos y evaluamos muchas cosas, de sus virtudes, cómo se daba el encuentro, en fin. Por eso, nos decidimos por Yerry Mina, pero nada en especial".

¿Qué provocaron los errores en salida en el equipo?

"Todo va de la mano, empezando por el campo de juego y siguiendo por la presión del rival. El pase tiene que ser más firme y salir hacia adelante, pero no se dio".

Hay muchas quejas de la cancha, ¿Cuál es su opinión?

"Las medidas son muy estrechas. Se veía que en los saques laterales llegaban hasta el área chica. La mayoría de jugadores están acostumbrados a jugar en un campo más ancho y largo, entonces eso le facilita la vida al rival que presiona".

¿Cómo manejar el camerino, con ese favoritismo?

"Los muchachos están bien, centrados, con humildad, trabajando bien. Fue un partido duro, se sacó adelante. Hablando ellos mismos, ya saben por dónde y hacia dónde van. Debemos estar haciendo las cosas bien; es un orgullo que nos pongan de candidatos, pero no nos creemos así para poderlo llevar. Lo que hace la gente es un agradecimiento hacia ellos, pero no por la presión o algo así. Ninguno se cree nada, pero sí se agradece".