"Néstor Lorenzo está preparado para llevar a la Selección Colombia a la victoria"

Solo días después de haberse coronado como el nuevo campeón de la Copa Sudamericana, con Racing, Juan Fernando Quintero no se olvida de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia, con la que ha venido siendo parte importante del proceso durante los últimos años.

Es por eso que, en charla con ‘ESPN’, el antioqueño se refirió a la relación con el estratega argentino y su clave de éxito en la ‘tricolor’: “No hay palabras, Lorenzo siempre ha estado, me ha exigido, las veces que no he ido me lo ha dicho, me ha dicho que no estoy con el nivel y eso es lo que yo espero, esa transparencia. Allá estoy con mis amigos, defendiendo a mi país y sé que la competencia es alta”.

Sumado a eso, Juan Fernando Quintero recordó lo que fue el proceso de José Néstor Pékerman, donde él también estuvo y hasta marcó gol en la Copa del Mundo 2024, que se disputó en Brasil.

"Néstor Lorenzo creció con Pékerman, conoció nuestra cultura, él me ve jugar a mí en Nacional y desde ahí nació el sentimiento por mí para la Selección Colombia. Cuando tuve la situación personal con mi familia estuvo ahí, en el título con Racing también, me mandó un mensaje y eso hace que el entrenador trascienda y sé que él está preparado para llevarnos a la victoria y al nivel que queremos”, agregó ‘Juanfer’, deshaciéndose en elogios hacia el argentino.