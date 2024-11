Néstor Lorenzo, triste por la derrota contra Uruguay: "Que te ganen así es frustrante"

A la Selección Colombia , se le escapó un punto importante. Cuando parecía que firmaba un empate en el estadio Centenario, Uruguay anotó el 3-2 definitivo y se llevó la victoria. Por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo , se mostró 'golpeado' en rueda de prensa. Allí, analizó lo acontecido en el desarrollo del encuentro, que fue parejo, cortado y friccionado, hasta el punto de que criticó a los árbitros.

¿Qué análisis hace del partido en su totalidad?

"Un partido parejo, disputado. Por momentos, jugamos bien y pudimos dominar el juego, pero también, en algunos casos, perdimos unas divididas que costaron mucho y llegaron los goles".

¿Dónde estuvo el punto para desequilibrar el juego?

"Uruguay tiene jugadores de categoría y exigen, no es que los errores se cometen porque sí. En los tres goles hubo rebotes y empujones, no fueron claros, sabíamos que iba a ser así y ya está".

¿El equipo se cayó en lo anímico?

"Claro, la manera como llegaron los goles, se siente frustración y culpa, pero después el equipo se recuperó y se intentó recobrar el estilo, llegamos al empate y lo que pasó al final fue frustrante, que te ganen así".

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images.

¿Cree que hubo inocencia de los jugadores en los últimos dos goles?

"Puede que ustedes lo vean así, pero yo sé qué es que te empujen, friccionen, en fin. En Sudamérica es otro fútbol, se nota. Uruguay trabaja muy bien eso y le metió intensidad en esas pelotas y fueron gol".

¿Los cambios fueron posicionales o nominales?

"La estructura se cambió y hubo movimientos, pero las complicaciones siempre estuvieron. Uruguay tiene un buen equipo".

¿Qué opina de la polémica del final y las provocaciones?

"No voy a entrar en ese tema. Lo que sí diré es que estamos en Sudamérica y desde que hicieron los goles, no se jugó más; los árbitros permitieron todo y eso me deprime un poco. Todos sabemos que un jugador, que se lesiona, debe ser atendido afuera del campo, urgente, si no amonestaron al otro, y eso pasó dos o tres veces. Se gastaron casi cinco minutos en cada interrupción y ahí el árbitro debe tener autoridad, como hicieron con nosotros, en el caso de Johan Mojica, que salió y luego entró. Pero eso no pasó. Ahí uno se deprime un poco. En el segundo tiempo, se jugó fue a otro ritmo".