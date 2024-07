Néstor Lorenzo y sus elogios hacia James Rodríguez: "Él lo está haciendo muy bien"

Minutos después de vencer por 0-1 a Uruguay, en semifinales de Copa América, Néstor Lorenzo salió a hablar en rueda de prensa para analizar lo que fue el histórico paso a la final, con un hombre menos. Eso sí, no sin antes llenar de elogios a James Rodríguez.

Y es que, con seis asistencias y una anotación, el ‘10’ se ha convertido en uno de los grandes referentes y figuras en el cuadro ‘cafetero’ durante todo el certamen continental. Ahora, frente a Uruguay, el cucuteño volvió a brillar, así como lo hizo hace diez años, en la Copa del Mundo que se realizó en Brasil.

Es por esto que Néstor Lorenzodestacó a James, dejando en evidencia que está más vigente que nunca: “Lo de James Rodríguez, en el 2014 fue goleador siendo la figura del equipo y en este momento lo está haciendo muy bien, acompañado de todo el grupo”.

Cabe destacar que para aquel certamen orbital, al igual que ahora, la Selección Colombia eliminó a Uruguay en ‘mata a mata’, liderada justamente por el ‘10’, quien ha respondido a las críticas con fútbol y calidad en el campo.

James Rodríguez celebrando el paso a la final de la Copa América 2024. Foto: AFP

Una victoria para la historia

Con un jugador menos desde el final de la primera parte y una Selección de Uruguay encima, aprovechando también el espacio que dejó la baja de Richard Ríos por lesión, el cuadro ‘tricolor’ supo sobreponerse y sacar adelante el encuentro, clasificando de esa manera a la gran final de Copa América.

“La verdad que fue un partido durísimo, Uruguay es un equipo con grandes jugadores y un entrenador que admiro mucho, el partido lo teníamos, no controlado porque sabíamos que es un equipo que no necesitaba mucha elaboración para complicarte, pero sí asumimos el riesgo, fuimos valientes incluso cuando nos quedamos con uno menos; dejamos dos delanteros para no resignar la posibilidad en ataque y Dios nos premió eso”, afirmó Néstor Lorenzo en rueda de prensa, analizando lo que fueron las claves para quedarse con la serie frente a la ‘celeste’.

Sumado a eso, el estratega argentino habló sobre el récord, ahora de 28 partidos sin perder, en el que superaron a la camada anterior que llegó solo a 27: “En cuanto al invicto, vamos partido a partido. Francisco ‘Pacho’ Maturana, junto al 'Bolillo’ Gómez y todo su grupo de jugadores dejaron un legado importante que fue la base del fútbol colombiano. Esto no se trata es dejar el legado de ellos atrás, sino hacer que el fútbol colombiano sume”.