Canadá vs. Uruguay: cuándo es el partido por el tercer puesto de la Copa América 2024

Si bien el gran objetivo de cualquier equipo, en el torneo que sea, es hacerse con el título y gritar campeones, no siempre se puede. Sin embargo, no todo está perdido y el dicho de que "después del primero, todos son perdedores" se cae. Y es que hacerse con la medalla de bronce también tiene su mérito y es motivo de celebración. Por eso, nadie querrá perderse el partido por el tercer puesto de la Copa América 2024.

Las selecciones que disputarán dicho juego ya quedaron definidos, tras dos apasionantes semifinales. Por un lado, está Canadá, que fue superada 2-0 por Argentina, con goles de Julián Álvarez y el otro obra de Lionel Messi. El rival de turno de los norteamericanos, que disputan una Copa América por primera vez en su historia, será Uruguay, que cayó con Colombia, con marcador definitivo de 0-1; la anotación fue de Jefferson Lerma.

¿Cuándo es el partido por el tercer puesto de la Copa América 2024?

Partido: Canadá vs. Uruguay.

Día: sábado 13 de julio.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia) / 8:00 p.m. (Charlotte, Estados Unidos).

Estadio: Bank of America Stadium.

Transmisión: Directv Sports y DGO.

Camino de Canadá hasta el partido por el tercer puesto de la Copa América 2024

Fecha 1 - Grupo A: Argentina 2-0 Canadá.

Fecha 2 - Grupo A: Perú 0-1 Canadá.

Fecha 3 - Grupo A: Canadá 0-0 Chile.

Cuartos de final: Venezuela 1(3)-(4)1 Canadá.

Semifinales: Argentina 2-0 Canadá.

Publicidad

Camino de Uruguay hasta el partido por el tercer puesto de la Copa América 2024

Fecha 1 - Grupo C: Uruguay 3-1 Panamá.

Fecha 2 - Grupo C: Uruguay 5-0 Bolivia.

Fecha 3 - Grupo C: Estados Unidos 0-1 Uruguay.

Cuartos de final: Uruguay 0(4)-(2)0 Brasil.

Semifinales: Uruguay 0-1 Colombia.

El trofeo de la Copa América, que se llevará el campeón de la edición 2024, fue exhibido en el partido inaugural AFP

¿Quiénes se han adjudicado el tercer lugar en las últimas Copas América?

2021: Colombia venció 3-2 a Perú.

2019: Argentina derrotó 2-1 a Chile.

2016: Colombia le ganó 1-0 a Estados Unidos.

2015: Perú venció 2-0 a Paraguay.

2011: Perú derrotó 4-1 a Venezuela.

2007: México le ganó 3-1 a Uruguay.

2004: Uruguay venció 2-1 a Colombia.

2001: Honduras se impuso 5-4, en penaltis, sobre Uruguay, tras empatar 2-2.

1999: México le ganó 2-1 a Chile.

1997: México venció 1-0 a Perú.

Publicidad