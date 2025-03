Neymar, noticia de último minuto en Brasil; revelan si estará o no en duelo con Selección Colombia

A un poco más de una semana para que la Selección Colombia enfrente a Brasil por el duelo correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas, en la interna de la ‘canarinha’ hay preocupación por el estado de una de sus principales figuras del equipo.

Se trata de Neymar, quien nuevamente ha tenido un importante protagonismo en el rentado local con el Santos, pero que, a causa de una molestia sufrida hace unos días, se perdió el encuentro semifinal contra Corinthians el pasado domingo, encendiendo las alarmas tanto en Brasil, como en Colombia.

Y respecto a su estado de salud, en Gol Caracol contactamos a dos periodistas en territorio brasileño, para dar un parte real de la situación, que tiene en alerta a Néstor Lorenzo y sus dirigidos, teniendo en cuenta que enfrentará a los dirigidos por Dorival Júnior este jueves 20 de marzo, en el estadio Nacional Mané Garrincha, de Brasilia.

Neymar Jr., en acción de juego entre Colombia y Brasil. /Getty Images

¿Neymar estará para el duelo contra Colombia?

En Brasil, las opiniones y conceptos están divididos; sin embargo, la información hasta ahora es que el ‘10’ no está al cien por ciento, razón que da para pensar en la ausencia del atacante contra la ‘tricolor’.

“Neymar podría ser preservado para jugar después contra Argentina. El entrenador de Brasil sabe del estado de salud y espera la recuperación rápida de Ney”, indicó de entrada Rodrigo Bueno, reconocido periodista de ‘ESPN Brasil’, quien también reveló, ya habría reemplazante para el ‘10’ dentro de la alineación contra Colombia: “Brasil podría salir al igual que en las jornadas pasadas, cuando Neymar no estaba, con Savinho, Rodrygo, Raphinha y Vinícius Júnior”.

Por otra parte, Bruno Gutiérrez, periodista especializado de Santos FC, en ‘Globo Esporte’, dio un parte más alentador, dejando todo a la expectativa de las pruebas médicas que el ‘Ney’ tenga en el departamento médico de la Selección.

“Neymar sintió molestias musculares en el partido contra Bragantino, el pasado 2 de marzo. En el entrenamiento del jueves volvió a sentir las molestias y, por tanto, no jugó contra el Corinthians, pero, al parecer, no es algo que concierne a los partidos de la selección brasileña. Él regresa a los entrenamientos el miércoles, cuando será evaluado nuevamente. No hay ninguna lesión, sino este malestar”, sentenció el periodista brasileño, que ve con buenos ‘ojos’ la presencia del ‘10’ contra Colombia.

Neymar y Vinícius Júnior en la Selección de Brasil. Michael Steele/Getty Images

Sin embargo, todo dependerá de lo que pase en los próximos días, que serán cruciales. “Cuando se presente ante la Selección de Brasil, la próxima semana, Neymar será analizado por el comité técnico para ver si podrá empezar a jugar o en el banquillo de reserva”, concluyó Bruno Gutiérrez.