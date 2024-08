¿Qué hizo Carlos Cuesta con la medalla de subcampeón de Copa América? Así respondió

Carlos Cuesta no comenzó como titular en la Copa América 2024 pero ante la lesión de Jhon Lucumí, el zaguero central le ganó el pulso a Yerry Mina para adueñarse del lugar como inicialista de la Selección Colombia desde el segundo partido de fase de grupos y hasta la final.

El chocoano regresó ya a Bélgica para unirse al Genk, allí fue recibido por todo lo alto por su gran rendimiento en el certamen internacional y tras ser subcampeón, algo que destacaron en las redes de su equipo. Pero ahora, el propio jugador de nuestro país analizó lo que fue su presencia en el torneo de Conmebol, en Estados Unidos.

¿Qué hizo Carlos Cuesta con la medalla de subcampeón de Copa América?

Cuando le preguntaron al defensor sobre si tendría esa insignia en algún lugar especial, el colombiano tuvo una categórica respuesta y mostró su nivel competitivo.

“Las medallas del segundo puesto no merecen un lugar especial en mi mente. Incluso lo dejé en Colombia. Si hubiera sido una medalla de oro, me la traía para Genk (risas)”, confesó Carlos Cuesta en una entrevista con el medio ‘HBvL’.

De la misma manera, sobre su presencia en la Copa América 2024, Cuesta Figueroa mencionó lo que significó tener que frenar a jugadores de talla mundial.

“Fue una gran medida de valor. Competí contra Lionel Messi, Vinícius, Rodrygo, todos los mejores jugadores del mundo. El hecho de que pude manejar el nivel me hace muy feliz. Sobre todo porque no esperaba estar así de antemano”, aseguró.

Acá más declaraciones de Carlos Cuesta:

*Su llegada a Genk

“¡Excelente! Tanto los jugadores como el cuerpo técnico me han acogido muy bien. Recibí felicitaciones de todos porque hice un muy buen torneo. Por supuesto que me decepcioné un poco porque perdimos la final. Soy un jugador que quiere ganar a toda costa, incluso en una final así. Una última plaza por sí sola no es suficiente. Pero ser recibido así en el club me atrapó”.

*¿Hay ofertas por él?

"Tuve diez días para relajarme por completo, lejos del balón de fútbol. Los pasé con amigos y familiares. El futbolista quiere ser profesional todos los días, estar ocupado con el trabajo. Si estás pensando constantemente en un traspaso o en el interés de otros clubes, es imposible mantener la concentración. Además, por el momento sólo estoy centrado en una cosa: mi familia”.

*El sistema defensivo del Genk

“Realmente no me importa en qué lado de esa defensa de tres hombres tengo que jugar, podemos rotar fácilmente con los muchachos detrás, ponerse de pie. La intención debe seguir siendo la misma, mantener la posesión del balón. presionar alto y jugar con una línea alta. Hemos jugado así con Genk en el pasado. Incluso con tres centrales colombianos: Jhon Lucumi, Daniel Muñoz y yo”.