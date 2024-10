¿Quién es Vetto Gálvez, el hombre que cantó el himno en Colombia vs Chile?

Este martes, la Selección Colombia está disputando el juego de la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile, en el Metropolitano de Barranquilla. En la previa, como ya es costumbre, se tomó la decisión de que un cantante entonara el himno nacional.

Después de la presentación, en las redes sociales nació la pregunta de quién era el hombre que había cantado el himno de nuestro país en el Metropolitano. Pues, se trata de Vetto Gálvez, un cantante de vallenato, que también ha estado involucrado en la actuación en diferentes producciones televisivas.

Gálvez es reconocido por algunos éxitos que interpretó en diferentes momentos como: 'Mírame fijamente', 'El mejoral', 'La muerte de Abel Antonio', 'No sé bien', 'Los novios'; entre otros.

“Esta es una fecha sumamente importante para estos deportistas. Me llamaron a proponerme que si quería cantar el himno en la previa del partido y ahí vamos a estar orgullosamente representando a Barranquilla. En verdad es un honor para mí”, dijo Vetto Gálvez en conversación con ‘El Heraldo’.

“Espero no ponerme nervioso y que no se me olvide la letra del himno, porque les ha pasado ya a varios amigos, y es que no es nada fácil cantar viendo a 50 mil personas”, agregó.

Reviva el ‘Se Dice de Mí’ con Vetto Gálvez: