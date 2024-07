Rafael Santos Borré y una recia defensa por las últimas críticas en la Selección Colombia

Rafael Santos Borré ha sido fuertemente criticado por errar una opción clara de gol en el pasado juego contra Brasil, por la última jornada de la fase de grupos en la Copa América 2024. Y es que el popular 'Máquina' tuvo en sus pies la oportunidad de la victoria para la Selección Colombia frente a la 'canarinha', en un duelo que finalmente acabó 1-1 en Santa Clara, California.

Tras las apreciaciones negativas que ha tenido Borré Maury, otros han abogado por él y han salido en su defensa y en esos mensajes de apoyo el que más llamó la atención fue el de su esposa, Ana Caicedo. Fue por medio de un escrito en su red social de Instagram que la pareja del delantero de origen barranquillero, le dio palabras de respaldo.

Rafael Santos Borré, delantero de la Selección Colombia. Foto: AFP.

¿Cuál fue el mensaje de la esposa de Rafael Santos Borré?

"Lo fácil que es putxxx a alguien por acá. Hacer un IG falso y tirar 'hate' porque no son conformes con sus vidas. Caerle encima al que trabaja y lucha por sus sueños desde que es un niño, solo porque representa los sueños de casi todos y por los que casi ninguno es capaz de luchar. El precio de atreverse a soñar bien grande. Representar a tu país siempre fue tu sueño y desde que se empezó a materializar has hecho todo por mantenerte ahí. Nadie lo entiende, no importa. Dios te guía y te dará la victoria", escribió la pareja del exjugador de River Plate y Deportivo Cali, entre otros.

Pero su defensa no quedó ahí, ya que citó un Salmo, el 77, en el versículo 5 que dice: "Pon tu vida en las manos del Señor; confía en él, y él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor; espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados".

Lo cierto que Rafael Santos Borré y todo el plantel de la Selección Colombia se centran en el compromiso de los cuartos de final de la Copa América 2024 frente a Panamá, que será el sábado a partir de las 5:00 de la tarde.