“Sean inteligentes”: Néstor Lorenzo repartió culpas por derrotas de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo destapó diferentes temas poco conocidos propios de la Selección Colombia en una extensa entrevista concedida al periodista argentino Juan Pablo Varsky, diálogo en el que la escuadra tricolor fue el tema central.

Fue así cómo habló del tirón de orejas que le debió dar a James Rodríguez para que pudiera jugar en el equipo nacional, de las causas por las que este termina siendo borrado en los diferentes clubes a los que va y hasta del integrante de la delegación colombiana que estuvo a punto de morir en medio de una de las concentraciones.

Sin embargo, no tuvo filtro para referirse a los motivos por los que sus jugadores han venido sufriendo un prolongado bajón de resultados desde la final de la Copa América de 2024, en la que hubo derrota 1-0 en tiempo de adición contra Argentina.

De ahí en adelante, los ‘cafeteros’ afrontaron 6 encuentros de la Eliminatoria Suramericana , seguidilla en la que ganaron 2, empataron uno y perdieron 3.

Fue por ello que justificó las caídas cargando tintas contra sus dirigidos, a los que señaló por no haber tenido la viveza de cometer las infracciones necesarias para impedir que los adversarios quedaran en posición de gol.

Néstor Lorenzo pide a jugadores de Selección Colombia que “sean inteligentes”

El entrenador empezó hablando de la anotación con la que su escuadra perdió la final de la Copa América: “Quedamos muy abiertos y no cometimos la falta [que evitara el gol de Argentina]”.

Luego, el DT indicó que lo mismo ocurrió en las derrotas contra Bolivia, 1-0 en El Alto, y Ecuador, 0-1 en Barranquilla: “Si hubiéramos volteado en el momento justo a Énner Valencia [de Ecuador] o al boliviano que nos hizo el gol, yo hubiera dicho que valió la pena evitar un gol”.

En ese sentido, lamentó la falta de malicia que hay en la nómina al no contar con alguien que se sacrifique por los demás haciendo una infracción que evite los ataques de los oponentes: “Hace 3 partidos venimos con 11, 12 o 13 amonestados, que si les sacan otra amarilla no juegan el próximo partido, y no nos suspendieron a ninguno. No podemos ser tan inocentes”.

Y reveló que encaró al equipo por esa carencia: “Lo he hablado y no hace falta pegar una patada, es una falta… Lo dije, pero no es inocencia, son las ganas de estar en el equipo… Lo hablamos, pero no es fácil porque es una toma de decisión para ellos, que están condicionados con esa amarilla previa”.

En consecuencia, reprochó: “No me suspendieron ni a uno, ni siquiera por hacer un gesto”. Por ello, cerró pidiendo más cabeza a sus futbolistas: “Yo quiero que estén todos disponibles, pero que sean inteligentes en eso también”.

En video, sus palabras (desde el minuto 28:18):

Resta ver si este mensaje hace mella en elenco nacional para las 6 jornadas que restan en la Eliminatoria, todas en 2025, siendo las primeras las del 20 y 25 de marzo, contra Brasil, de visitante, y Paraguay, de local, respectivamente.