Selección Colombia podría perder 11 jugadores de peso en visita a Brasil; ojo, Luis Díaz

La Selección Colombia enfrentará a Brasil el jueves 20 de marzo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia en cumplimiento de la jornada 13 de la Eliminatoria Sudamericana, encuentro al que el plantel llega advertido por la cantidad de hombres en riesgo de sanción para la próxima jornada.

En total, son 11 los futbolistas ‘cafeteros’ que tienen tarjeta amarilla acumulada y que si ven un nuevo cartón del mismo color quedarán inhabilitados para la próxima presentación, el martes 25 de marzo de local contra Paraguay.

Fue por ello que el argentino Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia tomó las precauciones necesarias y efectuó una amplia convocatoria de 26 jugadores , para así echar mano de más integrantes del grupo en caso de alguna baja y no tener que hacer llamados de emergencia a última hora.

Lo preocupante es que varios de los preavisados tienen el rótulo de titulares y su ausencia conta Paraguay sería sensible si se tiene en cuenta que Colombia necesita el triunfo contra el elenco ‘guaraní’ para que no se le empiece a embolatar la clasificación al Mundial de 2026.

Jugadores de Selección Colombia con tarjeta amarilla contra Brasil

Los futbolistas ‘cafeteros’ que entrarán al encuentro de Brasilia con riesgo de recibir una fecha de sanción si son amonestados son los siguientes:

⦁ Camilo Vargas

⦁ Daniel Muñoz

⦁ Carlos Cuesta

⦁ Jhon Jáner Lucumí

⦁ Johan Mojica

⦁ Kevin Castaño

⦁ Jorge Carrascal

⦁ Juan Fernando Quintero

⦁ Jhon Arias

⦁ Luis Díaz

⦁ Luis Sinisterra

Fecha, hora y TV para ver Selección Brasil vs. Colombia

Se trata del segundo encuentro de la jornada 13 de la Eliminatoria Sudamericana , que tiene como principal atractivo la posible reaparición de Neymar en el ‘Scratch’, lo que se podrá ver así:

Brasil vs. Colombia

⦁ Fecha: jueves 20 de marzo de 2025

⦁ Hora: 7:45 p. m. (de Colombia)

⦁ TV: Gol Caracol y Golcaracol.com

⦁ Estadio: Mané Garrincha, de Brasilia

Así se jugará la fecha 13 de la Eliminatoria Sudamericana

Acá, todos los partidos con hora de Colombia:

Jueves 20 de marzo

⦁ 6:00 p. m. - Paraguay vs. Chile

⦁ 7:45 p. m. - Colombia vs. Brasil

⦁ 8:30 p. m. - Perú vs. Bolivia

Viernes 21 de marzo

⦁ 4:00 p. m. - Ecuador vs. Venezuela

⦁ 6:30 p. m. - Uruguay vs. Argentina