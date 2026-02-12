🔴Selección Colombia vs. Paraguay, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Sudamericano femenino Sub-20

Tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20
- 01:25 p. m. - PREVIA
- 01:24 p. m. - PREVIA¿Cómo llega Paraguay?
Las 'guaraníes' vienen de caer 2-0 con Venezuela.
- 01:24 p. m. - PREVIA¿Cómo llega Colombia?
La 'tricolor' viene de superar 2-0 a Uruguay.
- 01:23 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el partido?
El encuentro será transmitido por GolCaracol.com y Ditu.
- 01:22 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el juego?
La pelota rodará a partir de las 4:00 p.m. (hora Colombia).
- 01:21 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre 'cafeteras' y 'guaraníes'.
Publicidad