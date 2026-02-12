Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴Selección Colombia vs. Paraguay, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Sudamericano femenino Sub-20
EN VIVO

🔴Selección Colombia vs. Paraguay, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Sudamericano femenino Sub-20

Este jueves, la Selección Colombia femenina Sub-20 se medirá contra Paraguay en el último partido de la fase de grupos del torneo sudamericano. Su rival viene de perder 2-0 frente a Venezuela.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 12 de feb, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20.
La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20.
X de @FCFSeleccionCol
REFRESCAR

Publicidad

Publicidad

Publicidad