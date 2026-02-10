Cómo quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 2-0 Uruguay

Publicidad
Este martes 10 de febrero, la Selección Colombia femenina venció por 2-0 a Uruguay, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada del grupo A, en el Sudamericano Sub-20, que actualmente se está realizando en territorio paraguayo.
De esta manera, el combinado ‘tricolor’ llegó a las siete unidades, que lo clasifica a la fase final del certamen continental, en el que se está jugando la clasificación a la Copa del Mundo, en la categoría.
¡El primero en llegar! ¡@FCFSeleccionCol se metió en la Fase Final! 🏆🇨🇴— CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 10, 2026
Resultados de la fecha 4, del Sudamericano femenino Sub-20:
Venezuela 2-0 Paraguay
Selección Colombia 2-0 Uruguay
¿Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo A?
PJ PTS