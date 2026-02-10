Cómo quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 2-0 Uruguay

Este martes 10 de febrero, la Selección Colombia femenina venció por 2-0 a Uruguay, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada del grupo A, en el Sudamericano Sub-20, que actualmente se está realizando en territorio paraguayo.

De esta manera, el combinado ‘tricolor’ llegó a las siete unidades, que lo clasifica a la fase final del certamen continental, en el que se está jugando la clasificación a la Copa del Mundo, en la categoría.

Resultados de la fecha 4, del Sudamericano femenino Sub-20:



Venezuela 2-0 Paraguay

Selección Colombia 2-0 Uruguay

¿Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo A?

PJ PTS

