Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 2-0 Uruguay

Cómo quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 2-0 Uruguay

Este martes, el combinado 'tricolor' venció a las uruguayas y se aseguró un cupo en la fase final del Sudamericano Sub-20, a falta de una fecha en el grupo A.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia femenina Sub-20 clasificó a la fase final del Sudamericano.
La Selección Colombia femenina Sub-20 clasificó a la fase final del Sudamericano.
Foto: X de @CONMEBOLtorneos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad