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EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs Perú EN VIVO; minuto a minuto del partido preparatorio en Miami

Este martes la Selección Colombia cierra su gira por Estados Unidos luego del Mundial 2026, con este proceso liderado por Néstor Lorenzo, y viendo caras y variantes nuevas para la 'tricolor'.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 6 de oct, 2026
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Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, será titular contra México en partido preparatorio
Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, será titular contra México en partido preparatorio
AFP
REFRESCAR
  • 05:00 p. m. - Dónde ver el partido
    📺 HORA Y TV EN VIVO para Colombia vs Perú

    El encuentro se podrá ver por la señal principal de Caracol Televisión, por Ditu, https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y el YouTube de Gol Caracol.

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  • 04:59 p. m. - Partido preparatorio
    ⌚ A qué hora es Colombia vs Perú

    El partido será a las 6:45 p.m. (hora colombiana), y se disputará en el estadio del Inter Miami.

  • 04:58 p. m. - Partido amistoso
    🔴 BIENVENIDOS A COLOMBIA VS PERÚ

    Este martes la Selección Colombia juega, y se verá, como siempre, EN VIVO por Gol Caracol.

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