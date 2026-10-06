🔴 Selección Colombia vs Perú EN VIVO; minuto a minuto del partido preparatorio en Miami

📺 HORA Y TV EN VIVO para Colombia vs Perú
El encuentro se podrá ver por la señal principal de Caracol Televisión, por Ditu, https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y el YouTube de Gol Caracol.
El encuentro se podrá ver por la señal principal de Caracol Televisión, por Ditu, https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y el YouTube de Gol Caracol.
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El partido será a las 6:45 p.m. (hora colombiana), y se disputará en el estadio del Inter Miami.
Este martes la Selección Colombia juega, y se verá, como siempre, EN VIVO por Gol Caracol.
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