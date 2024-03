Yaser Asprilla: "La Copa América sería un sueño para mí; estoy contento del llamado a la Selección"

Gran figura en el fútbol inglés y ahora convocado a la Selección Colombia, para la doble jornada de fogueo que se realizará en territorio europeo, Yaser Asprilla tomó la palabra e hizo evidente su gran alegría por ser uno de los llamados por Néstor Lorenzo.

Y es que, con la Copa América entre ‘ceja y ceja’, el joven futbolista de 20 años busca poder consolidarse con buenas actuaciones con los minutos que esté en cancha, en los partidos frente a España y Rumania.

"Estoy muy contento por ser llamado de nuevo, de representar a mi país y gracias a Dios por estos momentos en mi carrera. Ojalá se sigan dando. Siempre estoy agradecido de ser llamado, siempre lo estaré. Muy orgulloso de compartir con grandes jugadores como James y Quintero. Es mucha motivación eso, a tan corta edad estar en Selección es grande", indicó de entrada Yaser Asprilla en charla con ‘ESPN’.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, en medio de un partido de Eliminatorias Getty Images

Además, refiriéndose a la relación que sostiene con uno de sus grandes ídolos, como lo es James Rodríguez, el oriundo de Bajo Baudó afirmó que escucha sus consejos y mantiene conversaciones constantes con el cucuteño. ¡Todo es un aprendizaje!

Publicidad

"Sí he hablado con él (James), me aconseja mucho y hay que escucharlo por todo lo que ha hecho. Yo trabajo día a día, escucho sus palabras y también de quienes me apoyaron siempre. Todos estamos mentalizados en ganar la Copa América. A esta edad ir a una Copa América sería un sueño para mí, pero primero tenemos que ganar estos partidos y después pensar en la Copa. Para mí no son amistosos, siempre entro con la mentalidad de ganar", agregó Asprilla.

*Otras declaraciones de Yaser Asprilla:

Publicidad

¿En qué posición se siente más cómodo?

"Normalmente, acá en Inglaterra, juego de extremo por las bandas, pero mi posición es '10'. Sin embargo, por ambos lados me siento bien. Estoy listo para cuando me llegue la chance".

¿Cuál será su próximo destino? ¿El Barcelona?

"No sé del tema, de los clubes y todo eso se encarga mi agente, solamente estoy enfocado en esforzarme y dar lo mejor de mí. La Championship es muy competitivo, se juega demasiado bien y se corre mucho, a diferencia de lo que hacía en Colombia. Es un torneo especial en mi carrera".

Yaser Asprilla, jugador del Watford. @WatfordFC

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

El cuadro ‘cafetero’ tendrá su primera aparición en el 2024, el viernes 22 de marzo frente a España, por un duelo de fogueo que se jugará en Londres.

Cuatro días después, la Selección Colombia se medirá con Rumania en España, por el segundo partido preparatorio en esta doble fecha FIFA, de marzo.