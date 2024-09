Serbia vs. España: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Nations League

Serbia y España se medirán en la tarde de este jueves 5 de septiembre, en el estadio Estrella Roja de Belgrado, por la jornada 1 de la Nations League, en busca de comenzar con el pie derecho en la competición. Comparten el grupo D de la Liga de las Naciones con Dinamarcay Suiza, que disputarán su partido a la misma hora.

Con respecto a cómo llegan los equipos, Serbiase despidió de la Eurocopa del presente año en fase de grupos, tras igualar en la última jornada con Dinamarca, que también será su rival en la Liga de Naciones. Por el otro lado, España se coronó campeón del viejo continente tras derrotar por la mínima a Inglaterra en la final de la Eurocopa.

El seleccionador serbio, Dragan Stojkovic, declaró este miércoles que el partido contra España mañana en Belgrado será "difícil" contra "una potencia futbolística", pero también un desafío para sus jugadores a justificar su presencia en la selección, en la que habrá numerosas ausencias.

"España es uno de los mejores equipos del mundo. En Europa ya lo ha demostrado. Es una asombrosa unión de talentos en un sitio, y tiene superioridad en el sentido técnico", dijo Stojkovic en rueda de prensa, ante el choque mañana en la Liga de las Naciones.

"No hay nadie, incluido el portero, que no controle la pelota de forma que a todos les gustaría. (España) es una potencia futbolística", añadió el técnico. De igual manera, Stojkovic consideró que la ausencia de Rodri Hernández y Álvaro Morata no cambiará nada en la "filosofía" de juego de su rival, que tiene "numerosos jugadores de calidad".

El atacante Dusan Vlahovic celebra el segundo gol de Serbia MANAN VATSYAYANA/AFP

Hora y donde ver EN VIVO,

Serbia vs. España

, por la primera jornada de la UEFA Nations League:



Fecha: jueves 5 de septiembre

jueves 5 de septiembre Hora del partido: 1:45 p.m. (hora de Colombia).

1:45 p.m. (hora de Colombia). Estadio: Estrella roja de Belgrado.

Estrella roja de Belgrado. Canal de transmisión: Disney+.