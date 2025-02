Sergio Ramos avisó a James Rodríguez y a todos en México: “No vengo a pasear”

El defensa español Sergio Ramos aseguró este domingo que no llega al fútbol mexicano para pasear y que ha fichado por los Rayados de Monterrey con la idea de ganar títulos.

"No vengo a pasear a México. Soy un persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas", aseveró el jugador de 38 años en una rueda de prensa previa a su presentación con el club regio.

Ramos, campeón mundial con España en Sudáfrica 2010 y de Europa en 2008 y 2012, y cuatro veces ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid, señaló: "El palmarés está ahí, pero yo vengo a aportar mi mejor versión. Mi gesto de venir desde tan lejos habla de mi compromiso y mi ambición. Quiero seguir ganando".

Ramos dijo que ha tenido numerosas ofertas en los últimos ocho meses y que sólo la del Monterrey lo convenció porque le ofrece el equilibrio que necesita a estas alturas de su carrera.

Publicidad

"Sólo Monterrey reunió los requisitos que andaba buscando. Es un club con valores, con una ambición de ser el más grande. También está la posibilidad de jugar en varias competiciones", destacó, al referirse al compromiso de los Rayados de, además de la liga, jugar este año la Copa de Campeones de Concacaf y el Mundial de clubes.

Aunque suma 117 goles a nivel de clubes y 23 con la selección española, Sergio Ramos llega a los Rayados a convertirse en líder de la defensa, el punto flojo del equipo en el presente torneo Clausura en el que aparece duodécimo de la tabla de posiciones con 10 goles encajados en seis partidos.

Publicidad

"No quiero que me echen toda la presión, pero seguramente serán un plus mi aportación, mi experiencia y lo que pueda ayudar. Me gustan los retos, soy consciente de la rivalidad de Rayados con los Tigres UANL y el América, pero va siendo hora de que las copas cambien de vitrinas", dijo.

Sergio Ramos, refuerzo de Monterrey - Foto: Rayados Oficial

Sergio Ramos llegó la noche del sábado a Monterrey y fue recibido por numerosos hinchas tanto en el aeropuerto como en el hotel donde se hospeda.

Este domingo recordó que la actitud no es algo que se negocia y aseguró que la suya será de entrega total: "Mantengo mi lealtad al fútbol. No sé vivir de otra manera que invirtiendo las 24 horas del día. Más que hablar fuera (del terreno de juego), me gusta hablar dentro".

Ramos dijo que está en buena forma física y que necesitará dos o tres semanas para compenetrarse con sus compañeros y asumir las ideas del entrenador argentino Martín Demichelis.

Publicidad

"Mi idea es que cuando entre, no salir; hacer una buena base de fuerza para tirar de largo toda la temporada", subrayó.

Ramos jugará en Monterrey con el número 93, en honor al minuto en el que hizo el gol del empate a unos para el Real Madrid contra el Atlético en la final de la Liga de Campeones de 2014, en la que el equipo blanco se impuso por 4-1 en la prórroga.

Publicidad

"Ha sido mi momento mas épico. Es un honor dejar el número cuatro en el cajón y sacar el 93, algo sentimental", afirmó.

El presidente del club, José Antonio Noriega, y el director deportivo, Héctor Lara, le entregaron la camiseta de Rayados a Ramos, quien minutos después se presentó en el estadio del club, donde fue vitoreado por decenas de miles de aficionados.

El fichaje de Sergio Ramos es uno de los más importantes en la historia del fútbol mexicano, en el que, entre otros 'grandes', han jugado el portugués Eusebio, los brasileños Bebeto, Dani Alves y Ronaldhino y los españoles Emilio Butragueño y Pep Guardiola.