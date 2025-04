Camila Osorio vs. Emina Bektas, EN VIVO, hora y dónde ver en TV la Copa Colsanitas

La jornada de este jueves en la Copa Colsanitas tendrá la segunda presentación de la tenista colombiana Camila Osorio , campeona defensora, quien se medirá a la estadounidense Emina Bektas, jugadora que impidió un duelo netamente colombiano al vencer por 6-0 y 6-3 a María Camila Torres.

El partido entre la cucuteña y la americana está previsto para desarrollarse después del mediodía en el campo central del Country Club de Bogotá, sede del torneo, en la cancha central, donde se espera buena asistencia del público local.

Hora y dónde ver Camila Osorio vs Emina Bektas

Fecha: 3 de abril

Hora: 12:00 p.m.

Canal: Dsports y DGO.

Será el tercer enfrentamiento entre Osorio y Bektas, en un historial que favorece a la americana. El primer antecedente fue en el cuadro clasificatorio del ITF 25 mil dólares de Landisville, Pensilvania, en 2017, y el marcador fue 6-2 y 6-4; una temporada después, se midieron en los cuartos de final del ITF 25 dólares Lubbock, Texas, con resultado de 7-6(5) y 7-6(4).

“Estoy feliz de estar en casa, jugar en Bogotá no es fácil, pero llevó algunos días acá y me he adaptado bien. Me llena de orgullo la cantidad de tenistas colombianas que hubo en este certamen, ojalá en unos años sean más”, fueron las palabras de Camila Osorio, al vencer en su partido de primera ronda a su compatriota Mariana Higuita.

De salir vencedora, Camila se convertirá en la tercera tenista colombiana con más triunfos en esta competencia desde su incursión al Circuito WTA en el 1998, pues superaría a Mariana Duque (16). Las jugadoras nacionales con más triunfos son Fabiola Zuluaga (31) y Catalina Castaño (20).

Camila Osorio, en acción en el WTA 1.000 Indian Wells. Crédito: BNP Paribas Open

La nacida en Cúcuta es la única jugadora colombiana que sigue en carrera en la capital de la república, luego de las derrotas de Emiliana Arango, María Camila Torres, Valentina Mediorreal, Mariana Higuita y María José Sánchez.

La tenista estadounidense Julieta Pareja, de 16 años, se clasificó este miércoles a los cuartos de final del Torneo WTA de Bogotá al vencer a la rumana Patricia Maria Tig con parciales de 6-3 y 7-6.

En dos horas y 10 minutos, la estadounidense, de origen colombiano, superó a la rumana y siguió sorprendiendo en el torneo bogotano, donde espera rival del partido entre las francesas Séléna Janicijevic y Leolia Jeanjean, que se enfrentan esta noche en una de las canchas de tierra batida del Country Club de Bogotá.