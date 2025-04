Marino Hinestroza rompió el silencio y habló de Néstor Lorenzo; "no juego para nadie"

La gran figura en la victoria de Atlético Nacional 3-0 frente a Nacional de Uruguay fue Marino Hinestroza, quien se lució anotando un golazo y aportando dos asistencias, en el debut del conjunto ‘verdolaga’ en la Copa Libertadores. El atacante sigue siendo uno de los futbolistas colombianos más destacados en la actualidad.

Ese gran momento que viene atravesando llevó a que fuera tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, para la anterior convocatoria de la Selección Colombia, para los partidos frente a Brasil y Paraguay. Sin embargo, a pesar de ser citado, no tuvo minutos en ninguno de los dos partidos.

Esta decisión del entrenador nacional ha traído algunas críticas de los aficionados de la ‘tricolor’ y de la prensa en general, que consideraron que el jugador vallecaucano pudo haber sido una alternativa para el combinado nacional, que no pudo conseguir victorias en el mes de marzo en las Eliminatorias.

Una vez terminó el partido de Atlético Nacional frente a Nacional de Uruguay, Hinestroza fue el foco para los periodistas que lo buscaron en la zona mixta para poder recoger las impresiones de la gran figura en el plantel de Javier Gandolfi.

Marino Hinestroza habló de Néstor Lorenzo y su borrada en la Selección Colombia

Cuando los comunicadores le preguntaron si su actuación con el conjunto antioqueño era un mensaje para Néstor Lorenzo, el futbolista tuvo una respuesta contundente.

“Yo siempre me dedico a jugar. No juego para (Néstor) Lorenzo, ni para nadie. Juego para mi familia, para mi equipo que es el que me sustenta día a día y para mis compañeros, que merecen lo mejor de mí. Yo dejo claro eso, que no juego para nadie”, fueron las palabras del joven jugador, de 22 años.

Más allá de esta respuesta, Marino Hinestroza también manifestó su alegría por el importante resultado conseguido por el conjunto colombiano, a nivel internacional: "Estamos muy contentos por la victoria, creo que esta gente (hinchada) se lo merece, vino acá, nos llenó el estadio a las nueve de la noche y más de uno tiene que madrugar a trabajar mañana. También feliz por el equipo por conseguimos el triunfo".

"El gol llega por la confianza que me tengo y la confianza que me dan los compañeros, porque siempre estoy intentando; a veces me equivoco pero ellos me apoyan. El fútbol me premió con ese hermoso gol, todos sabemos la exigencia que tiene portar este escudo. Esperamos seguir sumando en los siguientes partidos", agregó Marino.

Ahora Nacional jugará el próximo sábado, en Medellín, contra Unión Magdalena; y posteriormente, viajará a Porto Alegre, en Brasil, para chocar con Internacional, en la segunda fecha de la Libertadores.