The Players Championship, EN VIVO por Ditu, con Camilo Villegas y Nicolás Echavarría

The Players Championship es uno de los torneos más prestigiosos y populares del circuito de golf profesional. A menudo se le conoce como 'El Quinto Major'. Y es que, aunque no es uno de los cuatro Majors, se le da una importancia similar, debido a su nivel de competencia y su alto valor en premios.

El torneo fue fundado en 1974 por la PGA Tour, la organización principal del golf profesional en Estados Unidos. Desde su creación, ha buscado atraer a los mejores golfistas del mundo y ofrecer una experiencia única tanto para los jugadores como para los espectadores. Se juega anualmente, en el mes marzo.

Por eso, en esta ocasión, tener a dos exponentes del golf colombiano como Camilo Villegas y Nicolás Echavarría generó que el país no se quisiera perder ni un solo detalle de este certamen. Recordemos que el formato que presenta es de 72 hoyos, en 4 rondas, donde se conocerá al campeón.

En esta ocasión, la plataforma 'DITU' transmitió The Players Championship, con un excelente cubrimiento, periodistas de alto conocimiento y expertos en la materia y permitiéndole una experiencia única e inolvidable al usuario. Allí, todos en nuestro país estarán pendientes de los golfistas 'cafeteros'.

Nicolás Echavarría, golfista colombiano en el RSM Classic. /Getty Images

