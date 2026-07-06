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Gol Caracol  / 🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Pogacar, Vingegaard y Bernal
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🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

Este lunes, la tercera jornada del Tour de Francia 2026 tuvo un recorrido de 195,8 kilómetros y cuatro puertos de montaña entre Granollers y Les Angles.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 6 de jul, 2026
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Tour de Francia 2026 - Etapa 3.
Tour de Francia 2026 - Etapa 3.
afp.
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  • 08:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Granollers y termina en Les Angles, ubicados en territorio español.

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  • 08:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 198,5 kilómetros.

  • 08:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de España) / 1:30 p.m. (Hora de Francia).

  • 08:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 3 DEL TOUR DE FRANCIA 2026
    ¡Bienvenidos a la primera grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.

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