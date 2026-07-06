🔴 Tour de Francia 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 3 con Pogacar, Vingegaard y Bernal

🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Granollers y termina en Les Angles, ubicados en territorio español.
La acción inicia en Granollers y termina en Les Angles, ubicados en territorio español.
Publicidad
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 198,5 kilómetros.
El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:30 p.m. (Hora de España) / 1:30 p.m. (Hora de Francia).
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 3 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
Publicidad
Publicidad
Publicidad